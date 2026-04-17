Simeone: «Venimos de la Champions y volvemos a la tierra, ganar sería más que ganar una Copa»

Sevilla tiene un color especial, dicen. De rojiblanco quiere pintarlo el Atlético de Madrid, que el próximo sábado buscará su undécima Copa del Rey ante la Real Sociedad. El equipo de Simeone se presentará sobre el terreno de juego de La Cartuja con poco más de tres días de descanso tras haber eliminado al Barcelona en Champions. Semana clave para el Atlético. Puerta grande o enfermería.

«Sabemos lo bonito que es jugar una final para cualquier futbolista. Tanto los chicos de la Real como los nuestros tienen la ilusión de ganar. Nosotros tuvimos el martes un partido muy importante, pero ahora volvemos a tierra, la tierra es lo que cuenta. Y sabemos las dificultades que nos vamos a encontrar. Un equipo muy competitivo, que ataca muy bien, con muy buenos futbolistas y jóvenes. Ganar significaría más que ganar una Copa», inició Simeone.

Vuelve el Atlético a una final de Copa del Rey 13 años después. Más de una década de ausencia desde que Miranda asaltara el Bernabéu en la prórroga. El de ahora es otro Atlético y otro Simeone. «Uno siempre termina evolucionando. No es siempre el mismo en la vida. Hemos ido creciendo con las posibilidades que el club nos ha dado, siempre manteniendo una idea, un plan, una búsqueda. En eso cambiamos muy poco. Se gestiona con entusiasmo, con humildad, con fe y con seguridad», explicó Simeone.

De aquella final, únicamente sobrevive Koke. El resto son todo rostros nuevos y jóvenes, sin experiencia en este tipo de partidos.»No hay una regla. Yo siempre digo que la edad no cuenta en el fútbol. La mente, la fuerza y el partido más difícil lo tienen dentro de sus cabezas. Aquellos que lo puedan resolver, serán beneficiados. Todos los que estén a partir de mañana en la convocatoria, pensamos que nos pueden ayudar. Pablo nos acompañará y esperemos que nos pueda ayudar si el equipo lo necesita, añadió Simeone.

El Atlético estará arropado en Sevilla por más de 20.000 aficionados en La Cartuja, otros miles desde el Metropolitano y millones desde sus casas. «Gracias, no puedo decir otra cosa. Gracias, gracias y gracias por el apoyo que he tenido desde que llegué hace muchos años, cuando volví como futbolista, en mi proceso como entrenador desde 2013, con dificultades que fuimos atravesando hacia un crecimiento enorme. Gracias, no tengo otra palabra para toda mi gente», finalizó Simeone.