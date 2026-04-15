Marcos Llorente durmió sólo 3 horas tras jugar contra el Barça y tira de Guardiola para explicar cómo se recuperará

Marcos Llorente vuelve a dar que hablar. El futbolista ha mostrado en sus redes sociales que sólo durmió 3 horas tras el Atlético-Barcelona de cuartos de final de la Champions League y ha recurrido a Pep Guardiola para explicar cómo se recuperará. El centrocampista del equipo rojiblanco insiste en la exposición al sol para volver a la normalidad en lo que se refiere a los ritmos circadianos y al descanso después de trasnochar debido al partido de vuelta de cuartos disputado en el Metropolitano.

«No todos los días van a ser de 95-98, estos días me cago en el ritmo circadiano. En la siguiente historia os dejo el secreto que me hace recuperarme del partido y del sueño», escribe el jugador colchonero junto a la captura de los datos del sueño de su teléfono. En la siguiente historia, para sorpresa de muchos, compartió un fragmento del vídeo en el que Pep Guardiola habla de la razón por la que el Manchester City no es líder de la Premier League: «El sol».

El equipo de Guardiola llega a este tramo decisivo en uno de sus mejores momentos de la temporada. Su mejora en las últimas semanas ha sido evidente, tanto en resultados como en sensaciones sobre el campo. Sin embargo, el técnico sorprendió a todos tras el partido al explicar el motivo de este cambio. «El sol…», dijo Pep. Y ante la sorpresa de los periodistas, volvió a reafirmarse en sus palabras para decir que hablaba en serio: «No, no estoy bromeando. En Manchester, nunca hay sol. Si hubiera sol en noviembre, seríamos campeones de la Premier League en enero. Es el sol, honestamente. El ánimo es mejor», reflexionó en rueda de prensa.

Marcos Llorente y la exposición al sol

Pese a las explicaciones de dermatólogos y especialistas, Marcos Llorente insiste en los beneficios de exponerse al sol. El jugador del Atlético de Madrid recomienda abiertamente no utilizar gafas de sol ni protector solar: «Si eres inteligente, no te recomiendo usar gafas de sol. Si te vas a poner a mirar el sol a mediodía, póntelas. Por eso lo de inteligente. Los ojos son sensores de luz, no solo para ver: informan al cerebro de la hora real del día. Las gafas de sol bloquean y distorsionan la señal solar, desajustando el ritmo circadiano. Menos luz en los ojos es igual a menos serotonina de día y menos melatonina de noche. Esto empeora sueño, recuperación, energía y salud mitocondrial. Usarlas a diario crea más inflamación y peor tolerancia solar con el tiempo. El sol es información, no un enemigo. Nada entre el sol y tus ojos… salvo aire», dice.

«No, no creo en los protectores solares. Creo en un cuerpo diseñado para convivir con el sol, no para huir de él. El sol no es el problema. El problema es vivir encerrados, bajo luz artificial, con mala alimentación y luego exponerse de golpe esperando que un químico proteja. El cuerpo humano se adapta al sol cuando se expone con sentido, progresión y respeto por los ritmos naturales.

Bloquear el sol es bloquear información clave para hormonas, mitocondrias y reparación celular. Si sientes que te empiezas a quemar pues te pones a la sombra, de toda la vida. Es todo mucho más sencillo amigo», añade. En cuanto al frío, Marcos Llorente expone que «no enferma» y va más allá. «Lo que enferma es un sistema inmunológico débil y vivir encerrado. El frío es un estímulo natural. La fragilidad es moderna».