Griezmann ilusiona con la Champions: «No pienso si la de Copa va a ser mi última final con el Atlético»

Griezmann disputa este sábado el partido más emocional de su vida. Ante la Real Sociedad, el equipo que apostó por él, con el Atlético, el equipo de su vida y en la final por un título. Todo ello dentro del marco de que disputa sus últimos partidos con el Atlético. La cuenta atrás está en marcha y el final de su etapa puede ser glorioso. En el horizonte, la final de Copa y la pelea por alcanzar la de Champions.

«Mucha ilusión y ganas. No sé. Estoy muy feliz de poder jugar una final. Me siento preparado para jugar un partido difícil. Al final, el hecho de estar en semifinales de Champions hace que olvidemos el esfuerzo y el cansancio. Noto al vestuario con ganas de entrenar y competir».

«No pienso si va a ser mi última final con el Atlético o no. Lo que pienso es que va a ser un partido muy importante. Es una inmensa alegría y un orgullo. Quiero estar mañana y dar el nivel que todos esperamos».

«Desde que llegó Matarazzo han cambiado bastante. Mucho juego rápido y pases por dentro. Me está gustando el año de Guedes. Se le ve disfrutando. Es una pieza clave para ellos. Espero que seamos un equipo bien organizado y hacer un partido difícil».

Mensaje de Griezmann a la afición. «Darles las gracias por todo el año que nos han dado y nos están dando. Son siempre un empuje en los momentos difíciles. Lo vimos el martes, cuando el Barça nos apretaba: ellos estaban detrás empujando. Es un partido muy bonito para los aficionados y ojalá podamos darles el triunfo».