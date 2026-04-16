Convocatoria del Atlético para la final de Copa del Rey: Simeone se lleva a todos, incluso los lesionados
El Atlético viaja a Sevilla con 24 futbolistas del primer equipo y dos canteranos
Pese a sus respectivas lesiones, tanto Hancko como Giménez, Cardoso, Barrios y Oblak han sido citados
Sevilla tiene un color especial, dicen. De rojiblanco quiere pintarlo el Atlético de Madrid, que el próximo sábado buscará su undécima Copa del Rey ante la Real Sociedad. A la Cartuja se lleva Simeone toda su artillería. La convocatoria del Atlético la forman el completo de la primera plantilla —incluidos los lesionados Hancko, Giménez, Nahuel Molina Oblak, Cardoso y Barrios— y los canteranos Boñar y Julio Díaz.
La convocatoria del Atlético se ha hecho oficial después del último entrenamiento antes de viajar a Sevilla. Se ejercitaron, por primera vez tras alcanzar las semifinales de Champions, repartidos en diferentes grupos y a distintas velocidades sobre el terreno de juego del Cerro del Espino. Pablo Barrios, ya recuperado de su lesión, trabajó junto al grupo. No así Giménez, Hancko, Molina y Sorloth, que lo hicieron al margen.