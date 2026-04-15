El dardo envenenado del Atlético al Barcelona: «Nos encanta el olor a césped recién cortado»

El Atlético de Madrid se ha despertado en la mañana de este miércoles con muchas ganas de seguir celebrando el pase a semifinales de la Champions League después de cargarse al Barcelona en un partido de vuelta donde sufrió mucho en el Metropolitano. El club rojiblanco no para de tirarle dardos al conjunto culé tras una eliminatoria que ha estado llena de tensión.

«Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana», publicó el Atlético de Madrid en su cuenta oficial de redes sociales en la mañana de este miércoles. Fue su primera publicación de la mañana tirándole un dardo envenenado al Barcelona tras la polémica generada por el césped en la previa.

Nos encanta el olor a césped recién cortado por la mañana. pic.twitter.com/TnPMHJq2ro — Atlético de Madrid (@Atleti) April 15, 2026

Una polémica sobre el césped del Metropolitano que fue generada por Hansi Flick durante el entrenamiento previo al partido. El entrenador alemán se quejó a un delegado de UEFA por el estado del césped rojiblanco, sobre todo respecto a su altura. Esto molestó mucho en el seno rojiblanco y la organización que rige el fútbol europeo le terminó dando la razón en la mañana del partido.

El césped del Metropolitano no fue ningún problema durante el partido entre Atlético de Madrid y Barcelona, y tras el pase a semifinales del equipo rojiblanco, ahora los colchoneros aprovechan para pasarle la factura al rival. No olvidan las quejas del equipo culé durante toda la eliminatoria, y la del césped fue una de ellas.

El césped del Metropolitano copó los focos. Flick se quejó de la altura y la UEFA respondiendo, dio la razón al Atlético, que mantuvo el terreno de juego dentro de los parámetros establecidos. «Hay gente a la que le gusta el pelo corto y a otra el pelo largo, será que no le gusta la melena», expresó Cerezo antes del choque. El presidente colchonero considera que este tipo de debates no son noticia y los ha calificado como «una tontería de mucho cuidado».