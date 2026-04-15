Simeone transforma al Atlético: más semifinales de Champions con el Cholo que en 57 años

Uno entiende la seriedad del fútbol cuando se enfrenta al Atlético de Simeone en Champions. Que pregunten por el Camp Nou. El rojiblanco es un equipo duro, rocoso, con oficio, que minimiza sus errores y castiga los adversos. Una piedra para este Barcelona, de nuevo arrastrado por el plan del Cholo. Los de Flick fueron de más a menos y acabaron tiesos y tensos. Lo del Metropolitano fue uno de esos partidos que hacen memoria, de los que cuentan padres a nietos durante una sobremesa de domingo.

Se saldó con el pase del Atlético a semifinales de la Champions. Las séptimas semifinales en la historia del club. Una estancia siempre difícil de alcanzar, por más que el éxito de Simeone lo maquille y convierta en algo conseguible. Basta con echar un vistazo al recorrido rojiblanco para comprender la magnitud de lo conseguido. Desde 1956, cuando se disputó la primera edición de la Champions, hasta 2013, el Atlético llegó en cuatro ocasiones a semifinales.

Cuatro en 57 años. Registro elevado a infinito desde 2014 a 2026. El Atlético ha disputado cuatro semifinales en los mencionados 12 años de cholismo. Más semifinales en los últimos doce que en las casi seis décadas anteriores. Todo por orden de un Simeone que no se detiene. «Afronto lo que queda con la ilusión de los tres partidos que nos faltan, con respeto y humildad, pero sabiendo lo que queremos. Y lo iremos a buscar», dijo tras eliminar al Barcelona. Lo que quiere y lo que va a buscar con su ejército es la Champions, su única competición esquiva.

Simeone vive con el convencimiento de que puede ganar la Champions con el Atlético. Lleva años con esa idea en la cabeza. Desde que disputara su segunda final en 2016. Y ha convencido a su plantilla de ello. Después de más de una década con el partido a partido -mantra que todavía perdura y guía-, Simeone dio un paso más durante la Champions del año pasado.

Simeone está convencido de que puede ganar la Champions

«Tenemos como objetivo llegar a esa final tan deseada y tan querida por todos. Creo que es el objetivo que tenemos todos los equipos que participamos en la Champions. Y nosotros somos uno de los que participan y tenemos el objetivo de llegar a la final, sí», dijo en enero de 2025. El fin está claro y no lo maquilla. Menos todavía cuando, llegados a abril, tiene a su equipo donde quería, peleando por ello.

Era su idea desde principio de temporada y ha alcanzado la primavera con pulso, nada de alergias. Desde su entorno transmiten que Simeone tiene «ilusión y convencimiento de seguir avanzando» en Champions. Y ahí resurge el partido a partido. Solo tres encuentros le separan de tan maldito trofeo. Nadie ha estado tan cerca tantas veces y no ha tocado metal como Simeone.

Nadie desea más ese título que Simeone. Conquistar la Champions significaría quedar en paz con el fútbol y supurar todas las heridas. Simeone está convencido de ello. «Si Dios quiere, jugaremos cinco partidos más de Champions», le dijo a Griezmann antes de iniciar los cuartos de final. Si uno sacaba el ábaco y echaba cuentas, se traducía como disputar la final de Budapest el próximo 30 de mayo. Ya ha superado dos, únicamente le quedan tres.