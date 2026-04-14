Cerezo pasa de las quejas de Flick por el césped del Metropolitano: «Es una tonteria de mucho cuidado»

A las 14:30 horas de este miércoles, una zona de la capital de España le robaba momentáneamente la expectación al Metropolitano, donde Atlético y FC Barcelona buscan esta noche alcanzar las semifinales de Champions. La Taberna del Capitán Alatriste, rodeada de cámaras y micrófonos, ha sido el escenario de la clásica comida de directivas. La comitiva del Atlético ha estado liderada por Enrique Cerezo, mientras que la azulgrana, por Rafa Yuste.

Aunque también ha contado con la presencia de Joan Laporta, invitado por Enrique Cerezo. El césped del Metropolitano ha copado los focos. Flick se quejó de la altura y la UEFA respondiendo, dio la razón al Atlético, que mantiene el terreno de juego dentro de los parámetros establecidos. «Hay gente a la que le gusta el pelo corto y a otra el pelo largo, será que no le gusta la melena», expresó Cerezo.

El presidente colchonero considera que este tipo de debates no son noticia y los ha calificado como «una tontería de mucho cuidado». En el ámbito deportivo, Cerezo se mostró convencido de que el equipo conseguirá la victoria y reiteró su plena confianza en el técnico Diego Simeone, destacando que «llevamos muchos años confiando en él y seguimos haciéndolo». En relación con la incertidumbre en la portería, subrayó que ambos guardametas ofrecen un alto nivel, calificándolos como «magníficos y maravillosos».

El dirigente del Atlético de Madrid se mostró muy optimista con el pase a semifinales de la Champions, sugiriendo que este podría ser «el año» del club, aunque mantuvo cierta prudencia por el calendario exigente, ya que también disputan la final de la Copa del Rey este fin de semana. Sobre una posible remontada del FC Barcelona, evitó confiarse. Recordó que cada partido es distinto y que, aunque el Atlético ganó 0-2 fuera, el Barça podría hacer lo mismo en la vuelta.

También destacó el peligro de Lamine Yamal, al que calificó como uno de los mejores del mundo, subrayando que habrá que tener mucho cuidado con él. Mostró plena confianza en Diego Simeone, asegurando que sabrá plantear el partido correctamente. Finalmente, cerró con humor al ser preguntado por Clément Turpin, bromeando con que no sabía quién era.