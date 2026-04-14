Joan Laporta copó todo el protagonismo en la comida de directivas previa a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en el Metropolitano. El presidente electo ha sido invitado a este partido por Enrique Cerezo y acudió a la comida previa en la Taberna del Capitán alatriste en el centro de la capital junto a Rafa Yuste, presidente en funciones.

Joan Laporta no hizo ninguna declaración y dejó que fuese Rafa Yuste el que hablase con los medios. Pero se dejó ver y se hizo la tlaradicional foto con Cerezo y su ex compañero de directiva. También atendió a varios aficionados que estaban esperándole en la puerta del restaurante y esta noche estará en el palco del Metropolitano animando a su equipo. Se le vio sonriente y confiado en poder lograr la tan ansiada remontada para el Barça.