La última bala de Lamine Yamal para demostrar que es el mejor

Lamine Yamal tiene su última bala este martes en el Metropolitano para demostrar que es el mejor del mundo con el Barcelona en este curso. Una última oportunidad ante el Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, buscando una remontada que está más cerca de una hazaña que de una simple victoria.

El Barcelona se encomienda a su gran estrella, Lamine Yamal, para buscar este martes la remontada contra el Atlético de Madrid. Si quiere ser semifinalista europeo, tendrá que levantar el 0-2 de la ida. No lo tendrá fácil, pero con un Lamine a su mejor nivel seguro estará más cerca de ello.

Lamine Yamal fue de lo mejor del Barcelona en el partido de ida en el Camp Nou la semana pasada. Pero no le sirvió de nada. Fue demasiado egoísta intentando hacerlo todo él y se fue sin poder ser determinante ante el conjunto rojiblanco. Dejó regates imposibles y jugadas en las que cuatro o cinco defensas del Atleti quedaban detrás de él Pero se fue sin poder ayudar a su equipo.

Lamine Yamal se fue hundido del Camp Nou tras la derrota contra el Atlético, pero horas después cambió el chip y ahora está convencido de remontar ese 0-2. Sabe, además, que su equipo le necesita más que nunca. Necesita su mejor versión. Sabe también la perla de La Masía que es su última gran oportunidad y su último gran escaparate para poder demostrar que es el mejor jugador del mundo.

Puede ser su último gran partido con el Barcelona esta temporada si cae eliminado de la Champions. Por ello sabe que debe aprovechar esta bala para demostrar que es el mejor. Y para ser el mejor, la remontada culé debería ir liderada por Yamal. Un partido estratosférico del ’10’ culé este martes le coronaría a ojos de todo el mundo.

La motivación de Lamine Yamal

«Tenemos que jugar como sabemos, no hay que pensar que es un milagro, empezamos 2-0 pero hay que jugar como sabemos. Tenemos grandes jugadores y de clase mundial, no pasa todo por mí y, si fuera así, tampoco me importaría, confío en el equipo», señaló Lamine Yamal ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido.

«Prometemos que si nos eliminan, será apretando hasta el final; defenderemos este escudo. La remontada es muy posible, para eso estamos aquí. Con muchas ganas, se cuestionó mucho mi nivel a principio de temporada. Ahora se ven a los jugadores y tengo muchas ganas de que llegue mañana», añadió Lamine.

Lamine Yamal está muy motivado: «El Barça lleva muchos años persiguiendo la champions y somos el Barça, lo daremos todo. Me encuentro muy bien, muy motivado, espero que pueda marcar las diferencias, espero que Cholo me haga un favor y me ponga un uno contra uno».