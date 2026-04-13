Simeone esquiva hablar de los árbitros: «No pienso en ellos, ya de por sí tienen una presión extrema»

Se posa el Atlético con dos goles de ventaja y a un partido de sellar el billete a semifinales de la Champions. Y ese partido será en el Metropolitano. Escenario propicio para que los de Simeone tumben al Barcelona cuatro días antes de disputar la final de Copa del Rey. El calendario y sus cosas. Del partido de ida en Barcelona quedó señalado el árbitro Kovács, tanto que los azulgranas elevaron una queja formal. El Cholo esquivó posicionarse sobre si le preocupa esta presión mediática hacia los colegiados.

«No, estoy pendiente del árbitro, estoy pensando en el equipo. No en los árbitros. Tienen un gran trabajo por delante, muy difícil, cada vez más cerca de las finales, con mucha repercusión en sus decisiones y ya una presión extrema, pero no estoy pensando en ellos. Nosotros estamos convencidos de lo que necesitamos y lo que vamos a ir a buscar. Jugaremos el partido para que suceda ello», inició Simeone.

Resultado engañoso el 0-2, el que más en el mundo del fútbol. Un gol en contra deja la ventaja en el alambre. ¿Refugiarse atrás o marcar más goles? Simeone tiene claro su plan. «Estos partidos se juegan como venimos haciendo contra ellos. Sabemos el rival al que nos enfrentamos. Tenemos la consciencia de ello, pero también cuál es nuestro objetivo, que es pasar», dijo.

Para la vuelta, Simeone tiene las bajas de Pubill y Hancko. La primera por acumulación de amonestaciones y la segunda por lesión, sufrida precisamente en el choque de ida. La pareja titular en la zaga la formarán Le Normand y Lenglet. «No hace falta hablar con ellos. Tienen claro lo que necesitamos. Viene creciendo partido tras partido y Lenglet tiene mucha experiencia. Sabe sus virtudes y sus defectos. Jugaremos para potenciar lo primero», explicó Simeone.

El otro gran cambio en la alineación rojiblanca puede estar en la portería. Oblak ha vuelto a completar el entrenamiento con normalidad, sin embargo, no está clara su titularidad. Si se encuentra en plenas condiciones, será de la partida, de lo contrario, entraría Musso, cuyo rendimiento garantiza seguridad. «Todavía no di la formación a los chicos. Se la doy a ellos primero cuando son las siete, que estamos en el hotel y hasta ahí tenemos tiempo de decidir cómo empieza», finalizó Simeone.