Koke cierra filas por la Champions: «No es momento de hablar ni de mi futuro ni de la final de Copa»

Punto y final a la trilogía de Atlético y Barcelona en Champions. Este martes, en el Metropolitano, los rojiblancos defenderán una ventaja de dos goles que los azulgranas buscan remontar. En juego el billete a semifinales. El Metropolitano, del mismo modo que lo hizo el Calderón en 2014 y 2016, actuará como juez. Koke, que estuvo presente en ambas y con gol heroico incluido en la primera fecha, no permite que nada distraiga. Ni la final de Copa dentro de cinco días ni su futuro en el club.

«He visto unas cuantas veces el gol de 2014. Cuando van viniendo este tipo de partidos, uno intenta visualizar cosas importantes que han pasado estos ellos. Intentas ver lo mejor e interiorizar cosas positivas. Recuerdo el gol y cómo estaba la gente esos años en el Calderón. También cómo van a estar mañana. Los necesitamos. Esperemos que sea una noche bonita y tengamos mejores recuerdos», inició Koke.

El capitán rojiblanco se rindió a la figura de Simeone como llave a la transformación del club colchonero, que si alcanza las semifinales serán las cuartas desde que el Cholo se sienta en el banquillo. Antes, en toda la historia, apenas había alcanzado tres. «Gracias a él, el Atlético ha tenido este crecimiento. Hemos seguido a muerte una idea increíble. Seguimos haciéndolo. Para mí es mi entrenador. Apostó por mí desde el día que llegó. Nunca hemos pasado la línea del entrenador y jugador tan importante. Le quiero mucho y él sabe el cariño que le tengo», se sinceró Koke.

Semana grande en el Atlético. Pelea por semifinales de Champions el martes y final de Copa el sábado. «Mis compañeros están muy motivados. Normal que el Barcelona tenga ilusión de remontar, extraño sería lo contrario. Tenemos respeto, pero muchas ganas de hacer un partidazo en nuestro estadio y estar en semifinales. Tengo decidido lo que voy a hacer mañana, que es dar todo lo que tengo para pasar la eliminatoria. No es el momento para hablar de mi futuro ni de la Copa. Todo el mundo sabe lo que siento, pero no es el momento de hablar de ello. Jugar unos cuartos de la Champions y poder pasar a semis es increíble. Lo jugaremos como una final, y no pensamos en la final de Copa», expresó Koke.

El capitán, al igual que el técnico argentino, tiene claro el plan de partido a seguir. «Es importante salir de su presión. Lo hacen muy alto y tiran la línea de su defensa hasta el medio del campo, te ahogan. Llevamos muchos partidos enfrentándonos, nos conocemos perfectamente. Va a ser importante tener personalidad. Todo lo que imaginemos puede ser solo imaginación. Igual creemos que vamos a presionar por jugar en casa y no sucede. Allí, los primeros 20 minutos, tuvimos más control de pelota y no se lo esperaban. Hay que tener fe en lo que hacemos y seguridad en lo que creemos», zanjaron Koke y Simeone.