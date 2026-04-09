El Atlético expone a los radicales del Barça con la NASA: «También hemos visto la cara oculta de la luna»

Pasó en Copa y se repitió en Champions. De nuevo, cuando el autobús del Atlético se dirigía rumbo Camp Nou… ¡Crash! Un objeto lanzado por hinchas radicales del Barcelona dejó agrietada la luna del autobús rojiblanco. Un acto que ya sucedió en el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey, cuando el vehículo del Atlético tampoco pudo llegar al feudo del Barça con unos mínimos de seguridad.

Una vez llegado al estadio, el propio Simeone condenó el acto después de atravesar la lluvia de objetos y antes de que empezara el partido. «Igual que todas las veces que venimos aquí. La sociedad sigue siendo la misma, no podemos mejorarla. No es un problema puntualmente de hoy, sino de la sociedad», dijo el técnico argentino.

Más irónico ha sido el mensaje del Atlético en redes sociales. A la foto de la luna rota, le acompañaba un mensaje sarcástico. «Nosotros también hemos visto esta noche la cara oculta de la luna, @NASA», publicó el club colchonero en referencia a la luna rota del autobús y la misión espacial del Artemis II a la cara desconocida del satélite terrestre.

🔴 Los radicales del Barcelona rompen una luna del autobús del Atlético. pic.twitter.com/0UOKCnGlkc — okdiario.com (@okdiario) April 8, 2026

Caos, pánico e incluso terror es lo que se vivió en los aledaños del Camp Nou en la llegada primero del autobús del Barça y posteriormente del Atlético. Al paso del vehículo azulgrana por el estadio culé, decenas de radicales del Barça encendieron bengalas y tiraron fuegos artificiales entre un público tranquilo donde había ancianos y niños.

Estos actos vandálicos desataron el miedo y el caos. Los hinchas culés empezaron a intentar huir de la humareda y el pánico que causaban los petardos y bengalas, y eso provocó una avalancha que tiró la valla que los mantenía alejados de la calle principal, provocando varios heridos con contusiones.