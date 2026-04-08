Simeone culpa a la sociedad catalana de los incidentes: «Pasa siempre que venimos, no podemos mejorarla»

Diego Pablo Simeone fue preguntado por los altercados en la previa del Barcelona-Atlético de Madrid, partido de ida de cuartos de final de la Champions League, y el argentino no se calló. Este señaló a los ultras del Barça que volvieron a lanzar objetos contra el autobús del equipo rojiblanco hasta romper una de las lunas del vehículo.

Cuestionado por los incidentes, Simeone llevó a cabo una breve crítica a la sociedad catalana: «Igual que todas las veces que venimos aquí. La sociedad sigue siendo la misma, no podemos mejorarla. No es un problema puntualmente de hoy, sino de la sociedad».

Caos, pánico e incluso terror es lo que se vivió en los aledaños del Camp Nou en la llegada primero del autobús del Barcelona y posteriormente del Atlético. Al paso del vehículo azulgrana por el estadio culé, decenas de radicales del Barça encendieron bengalas y tiraron fuegos artificiales entre un público tranquilo donde había ancianos y niños.

Estos actos vandálicos desataron el terror y el caos. Los hinchas culés empezaron a intentar huir de la humareda y el pánico que causaban los petardos y bengalas, y eso provocó una avalancha que tiró la valla que los mantenía alejados de la calle principal, provocando varios heridos con contusiones.

Simeone no se muerde la lengua con los ultras

«No creo que podamos cambiar mucho cada equipo. Cada uno tiene su estilo de juego bastante definido», comentó Simeone sobre cómo se pueden sorprender Barça y Atlético después de tantos enfrentamientos con los entrenadores actuales: él y Hansi Flick. «Era un momento para que juegue Robin (Le Normand) de central», añadió, aclarando la titularidad del francés por delante de Marc Pubill.

«Lewandowski es un finalizador total, habrá que estar muy atento», zanjó. Mateu Alemany, director deportivo del Atlético, también condenó los lanzamientos, pero no quiso englobar a toda la afición del Barcelona. El directivo trabajó en la entidad azulgrana hace pocos años.