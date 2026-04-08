Aficionados del Atlético queman esteladas antes de entrar en el Camp Nou

El asunto fue de banderas en los alrededores del Camp Nou. La pelea por ver qué equipo clava la suya en Champions cedió plano en favor del conflicto entre aficiones. Los seguidores del Atlético quemaron varias esteladas independentistas en los aledaños del Camp Nou tras la llamada de los radicales a poblar el coliseo culé con este símbolo anticonstitucional.

La problemática germinó el pasado sábado, en el primero de los tres duelos que disputarán Atlético y Barcelona en diez días. La seguridad del Metropolitano fue requisando diversas banderas a los aficionados azulgranas, entre ellas esteladas y señeras.

Eso provocó que los hinchas catalanes se movilizaran en redes sociales. Una movilización al cuadrado. Por un lado, hicieron llamamiento para llenar el Camp Nou de esteladas. «Noche de Champions. Cabalgamos sobre la estrella que nos llevará a la victoria. Un Camp Nou lleno de esteladas», publicó en la mañana de este miércoles la Penya Almogávers, uno de los grupos pertenecientes a la grada de animación del conjunto azulgrana.

Y, por otro, para evitar que los aficionados del Atlético metieran banderas de España al Camo Nou. «¡Ninguna estanquera en el sector visitante!», publicó la peña Nostra Ensenya. Tienen, además, la aprobación de otros grupos ultra que entran habitualmente al Camp Nou, como Almogàvers, Front 532 y Supporters Barça. El término «estanquera» es una forma despectiva entre los grupos separatistas catalanes para referirse a las banderas españolas, que antiguamente se utilizaban los mismos colores en los estancos de tabaco.

El asunto de las banderas y las esteladas estuvo más que presente en la ida de la Champions. La afición del Atlético de Madrid exhibió las españolas en los aledaños del Camp Nou y quemó las independentistas en toda una declaración de intenciones. La eliminatoria de Champions está mucho más caldeada después del primer duelo entre ambos el pasado sábado.