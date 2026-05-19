El zasca de Corretja a los que criticaron a Alcaraz por ‘borrarse’ del Conde de Godó: «Ignorancia…»

Carlos Alcaraz ha anunciado este martes que tampoco podrá competir en Wimbledon este verano debido a la lesión que arrastra en su muñeca y Alex Corretja ha salido en redes sociales a defenderlo y a criticar a todos aquellos que señalaron que el murciano se borró en el Conde de Godó en Barcelona. El tiempo y sobre todo los hechos han dejado claro que el tenista murciano no se borró de aquel torneo y que la lesión que sufre es una realidad. De hecho, no podrá competir ni en Roland Garros ni en Wimbledon esta temporada.

«¡Menos mal que Alcaraz se salió del Godó porque no le importaba el torneo y quería guardar energías para el resto de la gira de tierra y de hierba! Lástima tanta ignorancia, y lo peor, tanta mala fe por parte de mucha gente. Lo tenía que decir», señaló Alex Corretja a través de sus redes sociales este martes.

Minutos antes, el ex tenista profesional publicó unas palabras de ánimo a Carlos Alcaraz tras hacer oficial el murciano que tampoco podrá estar en Wimbledon este verano: «La espera se está haciendo larga, pesada y muy triste. Pero lo importante es recuperarse bien y volver cuando se pueda. Ánimos, Carlitos».

¡Menos mal que Alcaraz se salió del Godó porque no le importaba el torneo y quería guardar energías para el resto de la gira de tierra y de hierba!

Lástima tanta ignorancia, y lo peor, tanta mala fe por parte de mucha gente. #loteníaquedecir 🙏🏻 https://t.co/ZsfjTFkYlp — Alex Corretja (@alexcorretja74) May 19, 2026

El pasado 15 de abril, Carlos Alcaraz anunciaba su retirada del Trofeo Conde de Godó por una lesión en su muñeca y fueron muchos los que criticaron esta decisión, porque pensaban que el murciano quería reservarse para Roland Garros y Wimbledon. El tiempo ha puesto a todos en su sitio y, lamentablemente, la lesión del murciano es bastante seria, y ya ha comunicado que no jugará ni la gira de tierra ni la de hierba en los próximos meses.