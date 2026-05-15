El gran gesto de Nadal con Alcaraz tras su lesión: «Hablé con él…»

Rafa Nadal estrenó su nuevo museo en la academia de Manacor y aprovechó el día para hablar con los medios de comunicación en el corazón de uno de los centros más importantes del mundo para la formación académica y deportiva de los jóvenes. El ganador de 22 Grand Slam confesó en una entrevista que llamó a Carlos Alcaraz tras conocerse el alcance de su lesión y que el actual número 2 del mundo está haciendo lo correcto.

A punto de cumplir los 40 años y con la sensación de haber dejado un legado con 90 títulos, Rafa Nadal estrenó el jueves 14 de mayo el nuevo museo que rinde tributo a una carrera de vino y rosas. Estos metros cuadrados de recuerdos sobre el mejor deportista de la historia de nuestro país estarán ubicados en Manacor, donde se encuentra una academia que se ha convertido en un centro de referencia para los jóvenes de todo el mundo. Aprovechando esta inauguración, el balear aprovechó para hablar de la lesión de Carlos Alcaraz.

«Tiene la suficiente y sabe que pueden suceder estas cosas; ya no es un novato en el circuito. Evidentemente, es una faena grande. Y le ha sucedido en una época de tierra batida. Aunque, bueno, es un jugador muy completo que gana en todos los sitios. A mi modo de ver, creo que marca más la diferencia en tierra, por eso creo que es más duro aún», dijo Rafa Nadal sobre la decisión de Carlos Alcaraz de no acudir a Roland Garros por su lesión en la corva de la muñeca derecha.

La llamada de Nadal a Alcaraz

«Las cosas, por experiencia, puedes verlas como un drama muy grande… pero cuando las pones en perspectiva, se ven de una forma muy distinta. Por suerte, es una lesión que no va a ser crónica. Creo que ha tomado la decisión adecuada de parar, poniendo en valor que es muy joven y que tiene una carrera por delante», dijo Rafa Nadal sobre la lesión del tenista balear que le ha impedido competir en el Conde de Godó, Masters 1000 de Madrid, Roma y también en Roland Garros.

🗣️ «Lo que hablamos se queda entre nosotros…» 🎾 @RafaelNadal nos habla sobre la lesión en la muñeca de @carlosalcaraz y su futuro pic.twitter.com/sYT9v5OrIk — RNE Deportes (@RNEdeportes) May 14, 2026

Rafa Nadal habló desde la experiencia, ya que confesó que este tendón se lo rompió dos veces. «Está haciendo el tratamiento que tiene que hacer porque es algo que conozco bien… yo me lo rompí dos veces, lo que él se ha roto ahora. Hablé con él cuando sucedió y ya está, lo que hablamos se queda entre nosotros», afirmó el mejor tenista de la historia de España en una entrevista concedida a RNE.