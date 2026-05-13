Así es el cuarto hotel de lujo que inaugura Rafa Nadal: ambiente relajado y estilo mediterráneo

Rafa Nadal continúa construyendo una imagen empresarial marcada por el crecimiento de su proyecto hotelero junto a Meliá Hotels International. El mallorquín acaba de sumar un nuevo establecimiento a la marca Zel, la firma nacida de la colaboración entre ambas partes y concebida como una propuesta turística vinculada al bienestar, el deporte y el estilo de vida mediterráneo.

La nueva incorporación al grupo se encuentra en Fuerteventura, concretamente en la playa de Sotavento, en la península de Jandía, uno de los enclaves más reconocidos del turismo canario por sus paisajes naturales y sus condiciones privilegiadas para los deportes acuáticos. El establecimiento, de cuatro estrellas, abre sus puertas coincidiendo con el inicio de la temporada alta del turismo de sol y playa y se convierte en el cuarto hotel de la marca Zel tras las aperturas previas en Mallorca, la Costa Brava y el Caribe.

La apuesta empresarial de Nadal avanza así a un ritmo muy superior al de su retirada deportiva, todavía reciente. Aunque el número uno del mundo se ha mantenido vinculado al tenis a través de proyectos formativos y académicos, su actividad empresarial se ha convertido en uno de sus principales focos de atención durante los últimos años. El crecimiento de Zel es una muestra de ello.

El nuevo hotel de Nadal

El nuevo Zel Fuerteventura mantiene la identidad estética y conceptual que la marca ha desarrollado desde su nacimiento. El complejo dispone de 142 habitaciones y suites diseñadas bajo una filosofía relajada y mediterránea, con una decoración basada en materiales naturales, colores cálidos y espacios abiertos orientados a potenciar la conexión con el entorno.

La ubicación elegida no es casual. Sotavento está considerada una de las playas más emblemáticas de Canarias gracias a su extensa franja de arena, sus aguas cristalinas y la laguna natural que se forma con la subida de la marea. El entorno forma parte además de una zona declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, un reconocimiento que ha reforzado el valor medioambiental y turístico del área durante los últimos años.

Tal y como podemos ver en la imagen que mostramos, el hotel cuenta con acceso directo al mar, piscina infinita y numerosas terrazas y balcones abiertos al exterior. El objetivo de la marca pasa por ofrecer una experiencia vacacional que combine descanso, deporte y bienestar, una línea muy vinculada a la imagen pública que Nadal ha proyectado durante toda su carrera.

En este sentido, el establecimiento potenciará actividades deportivas relacionadas con el entorno natural de la isla. La playa de Sotavento es uno de los grandes referentes internacionales para disciplinas como el windsurf y el kitesurf, gracias a las condiciones de viento que caracterizan la zona durante buena parte del año. A ello se suman otras propuestas impulsadas desde el hotel, como el buceo, el ciclismo, el running o el barré, disciplinas que encajan con el perfil de cliente que busca la marca.

La estrategia de Zel se diferencia así de otros modelos turísticos tradicionales centrados exclusivamente en el lujo o el descanso. La propuesta impulsada por Nadal y Meliá busca conectar con un viajero que prioriza el bienestar, la actividad física y las experiencias vinculadas al entorno natural.

Un proyecto internacional

La apertura de Fuerteventura confirma además la ambición internacional del proyecto empresarial liderado por Nadal junto a Meliá Hotels International. Desde el nacimiento de la marca, ambas partes han defendido un modelo de crecimiento gradual, aunque el ritmo de aperturas demuestra que la expansión avanza con rapidez.

El primer hotel Zel abrió en Mallorca, tierra natal del tenista, como carta de presentación de una marca inspirada precisamente en el estilo de vida mediterráneo que caracteriza a Baleares. Posteriormente llegó el establecimiento de la Costa Brava catalana y, más tarde, la expansión internacional con un complejo en el Caribe.

Ahora, Fuerteventura se incorpora a una lista de destinos que seguirá creciendo en los próximos años. Entre los planes confirmados figura la apertura de nuevos establecimientos en Madrid, donde la marca desembarcará en plena Gran Vía, uno de los grandes escaparates turísticos y comerciales de la capital española. A ello se suman futuros hoteles en Cozumel, en México, así como proyectos previstos en Albania y en la isla griega de Creta.

La alianza entre Nadal y Meliá se ha consolidado como uno de los movimientos empresariales más relevantes protagonizados por una figura del deporte español en el sector turístico. El empresario aporta imagen, proyección internacional y una filosofía asociada al esfuerzo que sirve de ejemplo para muchos.

En la misma zona de Sotavento se encuentra también el Paradisus by Meliá Fuerteventura, inaugurado el pasado octubre y convertido en el primer hotel de lujo todo incluido de la isla. La presencia de ambos establecimientos consolida la estrategia de Meliá en el archipiélago y evidencia la transformación que vive Fuerteventura como destino turístico de alto nivel.