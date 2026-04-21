Por qué no juega Carlos Alcaraz el Mutua Madrid Open 2026: qué tiene, cuántos torneos se pierde y cuándo vuelve a jugar

El Mutua Madrid Open 2026 ha abierto sus puertas un año más. Desde este lunes 20 de abril hasta el próximo 3 de mayo, día donde el torneo echará el cierre con la celebración de la final masculina, los mejores jugadores del mundo competirán y harán disfrutar a los miles de seguidores que se desplacen hasta la Caja Mágica. Eso sí, el Masters 1000 español tendrá la dura baja de Carlos Alcaraz, que en su participación en el Trofeo Conde de Godó sufrió una lesión en su muñeca derecha, que lo obligó a bajarse del cuadro en Barcelona y en la capital de España. Descubre por qué Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open.

Por qué no está Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open 2026

El murciano, tras vencer en su debut al finlandés Otto Virtanen, por 6-4 y 6-2, anunció que no podría continuar en Barcelona por una lesión «más seria» de lo que se esperaba inicialmente. «Es una lesión más seria de lo que todos nos esperábamos y tengo que escuchar a mi cuerpo y que no me repercuta en un futuro. Con mucha tristeza tengo que volver a casa y estar lo más sano lo antes posible», destacó el español en rueda de prensa. A partir de ese momento, su presencia en Madrid quedó completamente en el aire y, días más tarde, se confirmaron los peores presagios.

Qué lesión tiene Carlos Alcaraz

A través de sus perfiles oficiales de redes sociales, el actual número dos del mundo puntualizó que se perdería el Mutua Madrid Open por «segundo año consecutivo». ¿El motivo? Por la lesión que sufrió en los minutos finales de su primer enfrentamiento en Barcelona.

«Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto», señaló el propio Alcaraz en ‘X’.

Cuál es el próximo torneo que jugará Carlos Alcaraz

Esta, posiblemente, sea la gran pregunta del millón en el panorama tenístico. Carlos Alcaraz, tras su baja en el Mutua Madrid Open, no ha confirmado su tiempo de regreso y destacó que se tomará con calma la lesión para que no le afecte en el futuro. «No me preocupa perder el ritmo. Son torneos que espero todo el año y duele muchísimo perdérmelos. Son cosas que pasan, hay que aceptarlas como aprendizaje. Tengo una carrera muy larga por delante, esto tiene que recuperarse muy bien si no quiero que me perjudique en el futuro», añadió el murciano en los Premios Laureus, que se celebraron en Madrid durante este pasado lunes.