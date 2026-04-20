Carlos Alcaraz aparece en los Laureus con una férula con la que protege su lesión en la muñeca derecha

Carlos Alcaraz ha aparecido en la gala de los premios Laureus, que se celebra este lunes en Madrid, con una férula en su muñeca derecha, en la que se lesionó en su único encuentro en el Conde de Godó la pasada semana. El tenista español tuvo que abandonar el torneo en Barcelona por ese motivo, el mismo que también le ha dejado fuera del Mutua Madrid Open por segundo año consecutivo.

Alcaraz ha llegado al Palacio de Cibeles, donde se celebra otro año la gala de los Laureus, con una férula, una protección, en la muñeca derecha. Es la imagen clara de sus problemas en esa muñeca que ahora le hace perderse parte de la temporada de la tierra batida.

Durante el encuentro de su estreno en Barcelona, jugado el martes de la pasada semana, Carlos Alcaraz sufrió molestias en la muñeca derecha. Ese encuentro, ante el finlandés Otto Virtanen, lo ganó, pero un día después anunció que no continuaría en Barcelona por esas molestias.

Unos días después, el murciano anunció que no estará tampoco en Madrid: «Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial. Gracias por el cariño de siempre y ojalá nos veamos pronto».

Ahora, en los premios Laureus, que se celebran este lunes en Madrid, Alcaraz aparece con esta férula que deja inquietos a todos los aficionados del tenis.