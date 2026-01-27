Rafa Nadal anima a su equipo antes de la Hexagon Cup: «Este año se juega en un lugar especial para mí»

Rafa Nadal ha enviado un mensaje de ánimo al equipo de la Rafa Nadal Academy antes de que comience la tercera edición de la Hexagon Cup, que arranca este miércoles en la Caja Mágica. El ex tenista anima a los aficionados a apoyar a su equipo en un torneo donde han sido dos años subcampeones, y que se disputa en un lugar muy especial para él, donde ha ganado en cuatro ocasiones.

«Quería animar a todos los aficionados al pádel a que vengan a la Hexagon Cup y, si puede ser, apoyar al equipo de la Academia», señala Nadal, de un equipo que llega tras haber sido finalista en las dos anteriores. La sede elegida para esta edición tiene un significado especial para el propio Rafa Nadal. La Caja Mágica es el lugar donde ha vivido algunos de los momentos inolvidables de su carrera, como cuatro de los cinco títulos del Mutua Madrid Open en su palmarés.

«Este año se juega en un lugar muy especial para mí, donde he vivido momentos inolvidables», recuerda el balear. Este lugar ha vibrado con el español en infinidad de ocasiones y ahora espera hacerlo con la Rafa Nadal Academy, que llega con un equipo de élite en busca del título.

Nadal también ha puesto en valor la estabilidad del Rafa Nadal Academy Team, que por tercer año consecutivo mantiene el bloque de jugadores que le ha llevado a pelear por el título en las dos ediciones anteriores. «Somos un equipo que siempre ha mantenido a los mismos componentes. Esto se nota tanto dentro como fuera de la pista. Creo que somos una gran familia», afirma.

En el apartado deportivo, una de las novedades previa al inicio de la competición es el regreso de Álex Ruiz al Rafa Nadal Academy Team, que vuelve a formar parte del equipo tras la baja de Pablo Cardona. Un refuerzo de garantías para un conjunto que vuelve a presentarse con la ambición intacta y el objetivo claro de dar un paso más tras haberse quedado a las puertas del título.

«Seguro que con vuestro apoyo todo será un poquito menos difícil», concluye Nadal, agradeciendo de antemano el respaldo de la afición. La Hexagon Cup vuelve así a reunir a grandes figuras del pádel y del deporte internacional, con el Rafa Nadal Academy Team by Cox dispuesto a luchar, una vez más, por conquistar un título que se le ha resistido por muy poco en las dos ediciones anteriores.

El Rafa Nadal Academy Team tendrá como rivales en esta edición de la Hexagon Cup a Robert Lewandowski (RL9 Team), Andy Murray (AD/vantage Team), Eva Longoria (Eleven Eleven), el Team Bella Puerto Rico, el Team Hexagon Cup, el Kun Agüero (Krü Padel) y Pierre Gasly (10 Padel Team) durante cuatro vibrantes jornadas que decidirán qué equipos acceden a las finales del domingo 1 de febrero.