El equipo del Kun Agüero se impone a la Rafa Nadal y gana la Hexagon Cup

Krü Padel, el equipo del Kun Agüero se ha proclamado campeón de la segunda edición de la Hexagon Cup tras vencer por 2-1 a la Rafa Nadal Academy, que vuelve a quedarse a las puertas. Decidieron las Next Gen y ahí se impusieron Marina Lobo y Águeda Pérez a Noemí Aguilar y Noa Cánovas por 6-3 y 6-4 en el partido decisivo para dar el triunfo a los debutantes. Una edición llena de emoción que ha sido un auténtico éxito. Este torneo ha demostrado que se ha consolidado en este inicio de temporada.

En el primer partido de la final de la Hexagon Cup, Gemma Triay y Marta Ortega se impusieron a Vero Virseda y Claudia Jensen en un auténtico partidazo que se decidió en el supertie-break del tercer set por 13-11 para la Rafa Nadal Academy. La dupla española ganó en el tie-break (7-6) tras varias roturas de servicio en el set. En el segundo, Martita y Gemma tuvieron bola de partido e incluso sacaron para ganar, pero la joven jugadora argentina de Krü Padel Team sacó la varita mágica y le dio la vuelta al set.

Esta vez, el tie-break cayó del lado del equipo del Kun Agüero gracias a la resistencia de Virseda y la magia de la zurda de 19 años. En el supertie comenzaron mandando la doctora Ortega y Triay, que llegaron a gozar de un 7-3 a su favor. Pero, nuevamente apareció Claudia Jensen para echarse el equipo a la espalda y devolver las tablas al marcador. Ambas parejas gozaron de dos bolas de partido antes del punto decisivo.

La Rafa Nadal Academy se puso 9-7, pero Jensen y Virseda también le dieron la vuelta para ponerse con bola de partido a su favor (9-10 y 10-11) después). Reaccionaron las chicas que entrenan Carlos Pozzoni y Rodri Ovide para salvarlas y ponerse 12-11 arriba. A la tercera fue la vencida. Gemma se puso en modo número uno y se cruzó a la perfección en la red para ponérsela en los pies a Claudia, que nada pudo hacer para salvarla, y dar el primer punto de la final al equipo que preside Maribel Nadal.

Krü Padel forzó el tercer partido después de que Fede Chingotto y Momo González se impusieran a Fraco Stupaczuk y Álex Ruiz por un doble 6-4. Stupa y Álex remaron y consiguieron recuperar el break de desventaja en el segundo con 4-3 abajo, pero los del Kun Agüero reaccionaron al instante con un contrabreak. Chingo y Momo se mostraron muy sólidos y cerraron el encuentro con su servicio. Esta vez no fallaron y mandaban el choque al desempate. Las Next Gen decidían: Noemí Aguilar y Noa Cánovas vs Marina Lobo y Águeda Pérez. Estas últimas fueron muy superiores a sus rivales y se tomaron la revancha de la derrota en la fase de grupos para dar el título al equipo del Kun Agüero en su estreno.

Advantage Team acaba tercero

El partido por el tercer y cuarto acabó con victoria para el Advantage Padel, equipo de Andy Murray y campeón el año pasado. Delfi Brea y Sofia Araújo remontaron ante el Team Bella Puerto Rico representado por Jessica Castelló y Andrea Ustero por 6-3, 4-6 y 5-10 en el primer partido. La dupla formada por la argentina y la portuguesa le dio la vuelta a un partido que se les puso muy cuesta arriba tras ceder el primer set. En la segunda manga y en el supertie-break dominó el Advantage Team y se acabó llevando el primer envite.

Tras este encuentro saltaron a la pista las parejas masculinas: Di Nenno-Tello vs Coki-Coello. La pareja española, con el número uno del mundo como jugador franquicia, necesitaba la victoria para forzar el tercer y decisivo encuentro. Pero los argentinos salieron enchufados al encuentro y anularon por completo al vallisoletano. El primer set se decidió por pequeños detalles y acabó cayendo del lado de Martín y Juan por 6-3.

La segunda manga comenzó como terminó, con los argentinos mandando. El Advantage rompió el servicio de Coki Nieto para ponerse rápidamente con ventaja. Se complicaban las cosas para el Team Bella Puerto Rico. Tocaba remontar y Coello se puso en modo número uno, pero el gato Tello le tenía tomada la medida con los amagos. Finalmente, Di Nenno y Tello volvieron a romper el servicio de sus rivales y acabaron apuntándose el segundo set por 6-3 y el tercer puesto. De esta forma, el anterior campeón sentenciaba la tercera posición de la Hexagon Cup y evitaba tener que jugar el tercer partido, el de las Next Gen.