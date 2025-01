Fede Chingotto: «El Kun Agüero es súper competitivo, espero que no nos eche si perdemos la Hexagon Cup»

Fede Chingotto atendió a OKDIARIO antes de su debut con el Krü Padel en la Hexagon Cup, una competición por equipos donde están los mejores jugadores del planeta. El número cuatro del mundo del ranking FIP (Federación Internacional de Pádel) se estrena en la competición de la mano de uno de los nuevos integrantes de esta competición, el equipo del Kun Agüero, y lo hace como jugador franquicia. El campeón del mundo con Argentina reconoció que habló con el ex futbolista antes de esta cita y les pidió que traten de darlo todo para quedar lo mejor posible.

«El Kun es competitivo a muerte», decía Chingotto, antes de asegurar que «espero que no nos eche» si no ganan la Hexagon Cup. De momento, la pareja formada por Fede y Momo González se ha estrenado con victoria frente al Advantage Padel Team de Martín Di Nenno y Juan Tello. Chingotto llega a este torneo tras firmar la mejor temporada de su carrera junto a una de las mejores palas del circuito a su lado, Ale Galán. Juntos se han convertido en la pareja número dos y los grandes rivales de los números uno, Tapia y Coello.

Aunque en los últimos meses de la pasada temporada se especuló con la posibilidad de que Ale Galán y Fede Chingotto separaran sus caminos, Fede reconoció que en ningún momento se les pasó por la cabeza a ninguno de los dos: «Desde el primer momento, Ale siempre me dijo que estaba súper contento y que quería seguir». «Para mí es un honor jugar con Galán. Sin duda creo que él logró explotar toda mi mejor versión de juego y sacarlo a relucir», afirmó el argentino, antes de revelar que el objetivo de este año es arrebatarle el uno a Tapia-Coello.

Pregunta.- Se estrena en la Hexagon Cup con el equipo del Kun Agüero. Mucha presión, eh.

Respuesta.- Bueno, bueno, la verdad que felices de estar en este equipo tan grande. En mi caso, ser la franquicia es un honor. Así que nada, con muchísimas ganas de empezar a jugar con Momo, que nos volvemos a encontrar en la cancha, así que felices.

P.- ¿Ha hablado con el Kun?

R.- Si, ya hubo charlas. Como lo conocen es competitivo a muerte. Quiere que quedemos lo mejor posible, que tratemos de darlo todo, y bueno, nosotros creo que estamos preparados. Ya es nuestra tercera o cuarta semana de pretemporada, así que ya estamos un poquito más rodados en cuanto a pádel, en cuanto a dureza de del físico. Así que yo creo que van a salir buenos partidos.

P.- ¿Les ha dicho qué pasará si pierden?

R.- Esperemos que no nos eche. No, no, no, no ha dicho nada. Pero bueno, el castigo estará seguro, así que trataremos de dar lo máximo.

P.- ¿Tiene ganas de empezar la temporada?

R.- Sí, sin duda, creo que la temporada pasada fue algo increíble, la mejor de mi carrera. Así que trataremos este año de seguir mejorando, de seguir aprendiendo, sobre todo. Así que con el equipo con muchísimas ganas ya de empezar. Este es un bonito reto para arrancar la temporada, así que estamos preparados.

P.- El año pasado se rumoreó que Galán y usted no seguiría, pero al final continúan juntos. ¿Cómo afrontan esta temporada? ¿Les afecta todo eso que se dice?

R.- No. Obviamente que siempre se habla mucho. Yo con él ya había hablado en tres cuartos de año. Estábamos muy contentos juntos y desde el primer momento, Ale siempre me dijo que estaba súper contento y que quería seguir. Obviamente que yo le dije que también, que estaba feliz con el equipo, que creía que podíamos seguir mejorando, que no habíamos tocado el techo, que al final tuvimos pocos meses como para entrenarnos juntos mucho tiempo, pero que habíamos engranado súper bien y nada contento con todo el equipo de seguir juntos.

P.- ¿Qué supone jugar con un jugador como Ale Galán?

R.- Nada. Para mí es un honor porque lo vengo diciendo siempre, para mí es el mejor. Sin duda creo que él logró explotar toda mi mejor versión de juego y sacarlo a relucir. Así que de mi parte feliz de poder estar a su lado, de aportarle todo lo que yo pueda. Se lo prometí el primer día que dijimos que íbamos a jugar, que era que me iba a vaciar en cada partido y trato de implementarlo cada vez que lo hacemos. Solamente tengo palabras de agradecimiento por tenerme en cuenta, por hacer equipo conmigo y por ser tan gran jugador y gran persona como es.

P.- ¿Decía que el año pasado fue el mejor de su carrera, pero cree que todavía no ha tocado su techo?

R.- Yo creo que sí, que se puede seguir mejorando, que tengo bastantes aspectos que puedo seguir mejorando. Eso quiere decir que el límite no lo toqué, así que este año vamos por eso. Creo que estamos hilando ya súper fino. Estoy tratando de mejorar todas mis facetas, sobre todo, por ejemplo, la parte de ataque que siempre es la que noto que me falta un poquito más, así que estoy tratando de explotarla al máximo posible y dar una mejor versión mía.

P.- Vienen de ganar a Tapia-Coello en Miami. ¿Han tomado nota de cómo ganarles en la temporada?

R.- Eh, sí, obviamente que es una exhibición, como por así decirlo, y creo que vamos todos un poco más relajados y demás. Pero bueno, más allá de que tomemos notas de jugar contra ellos y todos, creo que no nos olvidamos del foco principal, que es concentrarnos en nosotros, en seguir mejorando y que hay muchísimas parejas que están buscando lo mismo que nosotros, así que tenemos que estar atentos contra todos. Así que obviamente están en un apartado de ellos que hay que estudiarlos y demás, pero también estamos concentrados en el resto de parejas que, como pasó por ejemplo en el Master Final, nos sorprendieron en la primera ronda y Momo y Edu nos mandaron a casa, así que hay que estar atentos siempre.

P.- ¿Ve posible conseguir de objetivo el año que viene el número uno pese al gran nivel de Arturo y Agus?

R.- Sí. A ver, todos los deportistas apuntamos a eso y en nuestro caso también. Más allá del nivel y todo, yo creo que como siempre lo dije desde que arranqué a jugar el deporte y que un profe me enseñó, tienen dos brazos, dos piernas igual que nosotros y que creo que se puede. Desde que entramos hasta que nos vamos, vamos a lucharles de igual a igual todo lo que podamos y el objetivo es ese, nunca rendirnos y trataremos de buscar soluciones a los problemas, a las cosas que nos vayan poniendo ellos y el resto de parejas y estaremos listos para resolver esos problemas.