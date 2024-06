Ale Galán: «Veo más cerca poder jugar un partido de pádel en el Santiago Bernabéu»

Ale Galán estuvo este miércoles en un evento de Finetwork donde repasó la actualidad del pádel horas después de disputar la final del Premier Padel de Chile. El madrileño se rindió a su Real Madrid tras ganar la Decimoquinta y reconoció que con el nuevo Santiago Bernabéu y lo que está creciendo el pádel, ve más cerca la posibilidad de jugar un partido en el coliseo madridista, algo que le encantaría.

Sobre la posibilidad de disputar un partido en el Bernabéu, Galán comentó que «de momento no tenemos un proyecto que nos haga jugar ahí, pero sí lo veo más cerca. El nuevo Bernabéu y como está creciendo el pádel, hace que lo tengamos más cerca». En cuanto a su Real Madrid y la Decimoquinta, dijo: «Ha sido la final que menos vidilla ha tenido porque lo vi en el hotel y no había casi gente porque quedábamos muy pocos jugadores. Mis amigos lo estaban viendo en mi casa. El Madrid sigue haciendo cosas excepcionales en Champions, son un equipo único con esa filosofía de ir hasta el final».

Respecto al fichaje de Kylian Mbappé, Ale Galán reconoció que el francés «es un fuera de serie». Luego, el de Leganés mandó un mensaje a los seguidores del Barcelona: «A los culés les digo que mucho ánimo. Son rachas, vosotros tuvisteis la vuestra. Tampoco estáis tan mal. Acabasteis segundos en Liga».

Sobre su buen momento con Fede Chingotto, Ale Galán comentó: «La intención era estar en esas instancias y competir cara a cara a Agus y Arturo. Estamos disfrutando de eso y de un inicio positivo. Sabíamos que éramos muy complementarios. El pádel es anímico. Seguimos con una hoja de ruta». «Fede me aporta muchas cosas, tanto la tranquilidad como su forma de jugar. Eso me hace estar más suelto. Todavía puedo seguir aportándole a Fede y al equipo», agregó

«Estamos peleando. Ellos con el paso de los partidos han ido proponiendo cosas. Nosotros todavía tenemos ese margen de ir conociéndonos. Ellos ya lo han demostrado. Nos va a exigir estar al máximo nivel y me corresponde dar el máximo», señaló Ale Galán sobre la posibilidad de pelear el número uno a Tapia y Coello.

Galán, sobre la polémica de los banquillos

Durante las semifinales del Premier Padel de Chile se vivió una imagen muy polémica en uno de los descansos. Paquito Navarro se quejó en varias ocasiones de que le estuviesen grabando en el banquillo. El vídeo se ha hecho viral y Ale Galán ha opinado sobre el tema: «No me molesta, pero creo que hay momentos donde el jugador, el entrenador, tiene que medir cómo se expresa porque estamos muy expuestos. Creo que a veces necesitamos sentirnos libres para expresarnos, con cabreo o para que el entrenador nos apriete y nos haga reaccionar».

No obstante, el madrileño se mostró a favor de las cámaras en los banquillos, pero piensa que debería estar más regulado para que en algún momento puedan expresarse libremente: «Es un aliciente para el espectáculo y que es muy bueno que se viva de cara al espectador. Quizás también sería bueno que el jugador pueda saber en qué momentos está la cámara y cuando no. Yo por ejemplo no vivo pendiente de las cámaras»

«Creo que podría estar un poco más reglado y que pudieran elegir ciertos momentos donde la cámara tenga libre acceso, y que mientras tanto en algunos descansos haya esa privacidad para que el entrenador pueda dar una táctica sin la necesidad de hablar en clave para que no se sepa», concluyó el español que reconoció que si tuviera que elegir entre ganar el Mundial con España o terminar número uno, Ale Galán respondió: «El Mundial tira, pero terminar como número uno es un premio que me gustaría volver a repetir, así que elijo el número uno».