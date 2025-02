Paquito Navarro: «Tenemos Paquito Navarro para rato»

Paquito Navarro atendió a OKDIARIO desde el Madrid Arena, donde se está disputando la Hexagon Cup. El actual número 11 del ranking de la Federación Internacional de Padel (FIP) destacó el gran momento que vive este torneo, cómo se ha asentado en esta segunda edición, donde estaba prácticamente todo vendido para este fin de semana, y también habló sobre su futuro en el pádel. El sevillano reconoció que todavía le quedan «tres o cuatro años de guitarra» y de seguir dando guerra en las pistas y que este año su objetivo es terminar entre las cuatro mejores parejas del circuito.

Navarro, considerado como uno de los mejores jugadores de pádel de todos los tiempos, arranca una nueva etapa junto a Lucas Bergamini. Aunque antes ha dado guerra en el equipo Hexagon, en la Hexagon Cup, junto a Álex Chozas, demostrando un altísimo nivel. El español cambia a Pablo Cardona por el brasileño, «un jugador de derecha un poquito más clásico que de lo que venía jugando el año pasado». Pese a ello, Paquito Navarro afirmó que «creo que históricamente me ha ido muy bien con ese estilo de jugador» y augura un buen futuro a la pareja.

Pregunta.- Bueno, Paco, segunda edición de la Hexagon Cup. Este año han entrado más equipos y hay más competitividad. ¿Qué le parece?

Respuesta.- Veo un segundo año de crecimiento. Si ya el primer año fue una pasada como lo montaron. Además, creo que tiene el atractivo ese de ser el primer torneo del año donde todos tenemos muchas ganas. Bueno, con cambio de pareja, bueno, el primero o el segundo, pero vamos, quiero decir que el primero en España y yo creo que todos lo cogemos con muchas ganas y además todo lo que envuelve al torneo, el ambiente, la zona VIP que se pone muy bien, hacen conciertos, hacen espectáculos, creo que merece la pena y la verdad que es un disfrute estar aquí un año más.

P.- Parece que el torneo se ha consolidado. Este año se han vendido bastante más entradas.

R.- Como no podía ser de otra manera. Creo que el año pasado era el año de presentación y ahora este segundo año están recogiendo la organización y los jugadores un poco los frutos. Creo que es una fiesta para el pádel, además de que se desembolsa el mayor premio de la historia para los equipos. Así que nada va a haber competición, va a haber diversión y encima va a haber muy buen ambiente porque el ritmo de las entradas es muy alto.

P.- ¿Cómo llega Paquito Navarro físicamente a este torneo?

R.- Bueno, si bien estamos en pretemporada y me falta un puntito y a lo mejor llego cansado porque mi preparador físico me ha dado de más esta semana lo voy a suplir con una motivación máxima, con darlo todo con Álex Chozas, que tengo el placer de jugar con él este torneo. Así que nada, vengo dispuesto a tocar la guitarra.

P.- Este año cambia de compañero y jugará con Lucas Bergamini…

R.- Pues mira, es un cambio a un jugador de derecha un poquito más clásico que de lo que venía jugando el año pasado, pero creo que históricamente me ha ido muy bien con ese estilo de jugador. Yo confío mucho en Berga, creo que viene en ascenso y además me gusta porque es el típico jugador, con todos los respetos, que todavía no suena mucho, que pasa incluso un poco desapercibido, pero que no tiene nada que envidiarle a las mejores derechas del circuito. Así que tengo mucha fe y es más, estoy más preocupado por mí, de mantener el nivel físico, estar a tope y poder aguantarle la mano a mi cruzado, que por Berga que sé que va a responder al 100%.

P.- ¿Cuál es el objetivo para este año?

R.- Mira, no nos queremos poner objetivos, pero bueno, déjame ser ambicioso. El top ocho de momento ya estamos ahí. Lo que no quiero es mantener. Mi objetivo es subir puestos en el ranking e ir a estar entre las cuatro primeras parejas. Luego el circuito me pondrá o nos pondrá en nuestro sitio, pero el objetivo tiene que ser alto y queremos entrar en las cuatro primeras, no más.

P.- Le quería preguntar por ese último Last Dance contra Bela. ¿Le hace especial ilusión jugar contra Bela en el que puede ser su último partido de su carrera contra él?

R.- Bueno, jugar. Seguro que luego saldrán más por equipos y saldrán más eventos donde estará. Pero bueno, Bela es un reclamo para el mundo del pádel y es verdad que lo pillamos justo recién retirado, o sea, como si no se hubiera retirado y siguiera en activo seguro. Siempre los partidos contra Bela son especiales. Estamos jugando junto a Juan Martín contra el mejor jugador de la historia. Y bueno, ojalá no sea ni su último partido en la Hexagon Cup ni el nuestro, pues eso significaría que clasificamos los dos. Pero bueno, ya veremos. En cualquier caso, siempre es un honor y un placer jugar contra Bela.

P.- ¿Tenemos Paquito Navarro para rato?

R.- Pues espero que sí. Espero que me respeten las lesiones, las lesiones. Espero que los rivales me dejen. Sí que me gustaría, dentro de todo, tener por lo menos tres o cuatro años más siendo competitivo y que cuando entre a la pista al rival le dé un dolorcillo de cabeza. Ese es mi objetivo. Pero yo creo que, toquemos madera, tres o cuatro añitos de guitarra me pueden quedar todavía perfecto.