Bombazo en el pádel: Juan Lebrón se separa de Paquito Navarro y jugará con Di Nenno

Paquito Navarro y Juan Lebrón vuelven a separar sus caminos. La pareja andaluza se volvía a juntar el pasado mes de abril después de que el del Puerto de Santa María se separara de Ale Galán por sorpresa. Las expectativas estaban muy altas en este 2.0, ya que juntos consiguieron convertirse en los primeros números uno españoles de la historia. Pero el regreso no ha ido como se esperaban y finalmente se han separado y Lebrón formará dupla en Premier Padel con Martín Di Nenno, ya que los Superpibes también se separan.

La noticia ha pillado por sorpresa a todos los seguidores de Paquito Navarro y Juan Lebrón, pero lo cierto es que la pareja no ha conseguido rendir al nivel que esperaban en estos casi tres meses que han estado juntos. Los españoles no han logrado alcanzar ni una vez la final, quedándose varias veces en las semifinales, donde han caído en numerosas ocasiones contra los números 1: Agustín Tapia y Arturo Coello y otra contra los Superpibes: Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno.

La formación de la pareja Chingotto-Galán se ha convertido en la más fuerte junto a Coello-Tapia. Ambas duplas han monopolizado las finales desde entonces. Son siete las veces que se han visto las caras ambas parejas, con un balance favorable para Chingalán de 4-3 tras su victoria en el Major de Italia en el Foro Itálico. Estos dos dúos están a un nivel superior al resto y parecen imbatibles a día de hoy, lo que ha provocado un nuevo baile de parejas.

No sólo se separan Paquito Navarro y Juan Lebrón, sino que también se rompe una de las parejas que más queridas por el aficionado, y de las que más tiempo llevaba junta en el circuito: los Superpibes. Stupa y Di Nenno ponen punto y final a su etapa tras un año y medio juntos. Ambos estuvieron juntos ya durante su etapa en menores y ahora volvían a hacerlo, pero a nivel profesional.

Lebrón se pasa al revés

La separación de estas dos parejas ha provocado un terremoto en el pádel. Más aún por los dos que se van a juntar: Lebrón-Di Nenno. Se juntan dos jugadores que venían jugando en la derecha hasta ahora, pero es va a cambiar. El Lobo volverá al revés seis temporadas después de que lo hiciera en el año 2018, cuando jugó con Juan Cruz Belluati. A pesar de jugar siempre en el lado derecho del 20×10, las cualidades técnicas del andaluz le convertían en uno de los mejores jugadores de derecha del circuito, siendo uno de los mejores rematadores, por lo que también podía actuar en el revés.

Pero no ha sido hasta ahora cuando Juan Lebrón ha decidido dar el paso de cambiar de lado para jugar en el revés. Esto les convierte en una de las parejas candidatas a hacer frente a Chingalán y Coello-Tapia, aunque será difícil, ya que el nivel que están mostrando ambas parejas es altísimo. La gran incógnita es si el ex número uno del mundo podrá recuperar su mejor versión en el revés, ya que tras la lesión en el codo todavía no ha conseguido recuperar su mejor nivel.

El P1 de Málaga será el último baile de Paquito y Lebrón. Todo apunta a que a partir del Premier Padel P2 de Finlandia podremos ver a estas nuevas parejas, puesto que para Málaga ya están inscritos con sus actuales parejas. Por su parte, Stupa jugará con Pablo Cardona, una de las promesas del pádel español, que actualmente juega con Javi Ruiz.