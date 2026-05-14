Rafa Nadal se desmarca: «No quiero alimentar una especulación de la que no participo con Enrique Riquelme»

Un nombre copa los focos desde que Florentino Pérez convocara elecciones en el Real Madrid. Enrique Riquelme. El del «acento sudamericano», que describió el presidente del club blanco. Se trata de un empresario español afincado en México que emerge como principal oposición a Florentino en la carrera electoral. Junto al mencionado Enrique Riquelme se ligó otro nombre, por especulación pura, el de Rafa Nadal. El tenista, que inaugura este viernes la remodelación de su museo, ha vuelto a desligarse de tal suposición. Primero lo hizo en redes sociales y ahora lo verbaliza.

«Ayer quise cortar de raíz lo que podían ser las especulaciones que veían que me ligaban a la candidatura de Enrique Riquelme Entiendo la lógica porque su empresa es sponsor del equipo de pádel de la academia. Tengo una buena relación con él y grandísimo y máximo respeto por Florentino Pérez, por eso no quería alimentar una especulación en la que no participo. No soy de desmentir, pero el fútbol es otro mundo. La bola se puede hacer muy grande y muy rápida. De aquí en adelante, lo que pueda pasar, pasará», inició el ex tenista.

Rafa Nadal también dejó claro que desconoce si Enrique Riquelme presentará la candidatura a tiempo. «No tengo ni idea de si se va a presentar o no y no sé qué puede aportar porque no tengo la suficiente información parea opinar. De Florentino sí puedo hacerlo porque sé lo que ha hecho estos años. La de Riquelme sería una apuesta nueva y tendría que verse. No sé qué ocurrirá en el futuro. Me gusta el fútbol», añadió.

Rafa Nadal también valoró el curso que cierra el equipo blanco sin nuevos títulos en la vitrina y con inestabilidad en el vestuario y la directiva. «El Madrid viene de una temporada difícil. Así es el deporte, no se puede ganar siempre. También es bueno reconocer de vez en cuando las decisiones erróneas. No pasa nada por reconocerlo después de tantos años de decisiones acertadas. Entiendo que se convoquen elecciones y los socios sean los que decidan», apuntó.