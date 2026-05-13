Rafa Nadal se desvincula de las especulaciones que le sitúan como candidato a la presidencia del Real Madrid

Rafa Nadal no se presentará a las elecciones del Real Madrid. El ex tenista, leyenda del deporte español, ha aclarado que no participará en ninguna candidatura en el proceso que abrirá el club blanco para elegir a una nueva Junta Directiva

«He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas», ha escrito Rafa Nadal en sus redes sociales. El ex tenista, reconocido madridista, ha salido al paso de algunas informaciones que le colocaban o liderando una candidatura o como parte de alguna.

El Real Madrid, en los próximos días, abrirá un proceso electoral, tal y como lo explicó Florentino Pérez en su comparecencia de prensa de este martes. «Lamento decirles que no voy a dimitir, sino que le he pedido a la Junta que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual», comentó el presidente del Real Madrid.

«¿Por qué convoco las elecciones? Por una sencilla razón. Yo trabajé desde el año 2000 para que los dueños del Real Madrid fueran los socios, a diferencia de lo que ocurre en otros clubes. En el Real Madrid no hay un sólo dueño, son los 100.000 socios que pertenecemos y formamos el Real Madrid», añadió Florentino Pérez.

Cabe recordar que para presentarse a las elecciones del Real Madrid se necesita una serie de requisitos. Entre ellas, destacan: ser español y mayor de edad, tener plena capacidad legal, estar al corriente como socio o no ejercer cargos en otros clubes ni actividades relacionadas con el fútbol profesional.

Sin embargo, el requisito más restrictivo es otro: la antigüedad como socio. Para poder aspirar a la presidencia, es obligatorio ser socio del Real Madrid durante al menos 20 años de forma ininterrumpida.