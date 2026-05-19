Tebas vuelve a las andadas con La Coruña y prohíbe pantallas gigantes en el posible ascenso del Deportivo

Javier Tebas sigue empeñado en prohibir la retransmisión de partidos de su producto en pantallas gigantes. Esta vez, el presidente de la Liga ha prohibido que los aficionados del Deportivo no puedan ver en vía pública lo que podría ser la fiesta por su ascenso a Primera División. El Ayuntamiento de La Coruña había solicitado poder instalarlas para aquellos fans que no podían acompañar al equipo, y tampoco podrán verlo en lo que podría ser un día histórico en la ciudad gallega.

La idea era colocar las pantallas en la explanada de Riazor para ver el Valladolid-Deportivo. En caso de vencer los blanquiazules y que el Almería no gane en Gijón, ganaría la segunda plaza matemática para acompañar al Racing en el ascenso directo la próxima temporada. Una carta que envió Inés Rey, alcaldesa de La Coruña, y que ha sido denegada, según confirmó en redes sociales: «Queríamos que toda la ciudad de La Coruña y toda la afición del Dépor pudiesen seguir juntos el partido de este domingo frente al Valladolid. Lamentablemente, la Liga no nos autoriza a hacerlo. Animaremos a nuestro equipo igualmente y lo llevaremos todos juntos a Primera. Forza Dépor», escribió en su perfil de Twitter adjuntando la carta de la Liga de Tebas.

Según el escrito, la Liga argumentó que «no puede autorizar la proyección o comunicación pública del partido en espacios abiertos al público, fan zones, pantallas instaladas en la vía pública, recintos habilitados temporalmente o formatos análogos» porque defienden que la ley les ampara con el derecho a la «explotación y comercialización conjunta de los derechos audiovisuales de Primera y Segunda División de la Liga». Es por ello que explican que «no están autorizadas las emisiones en espacios públicos o eventos colectivos de visionado».

Queríamos que toda a cidade da Coruña e toda a afección do Dépor puidera seguir xunta o partido deste domingo fronte ao Valladolid. Lamentablemente, La Liga non nos autoriza a facelo. Animaremos ao noso equipo igualmente e levarémolo todos xuntos a Primeira. Forza Dépor 💙 pic.twitter.com/JSnLHRCciT — Inés Rey (@inesreygarcia) May 19, 2026

La semana pasada tampoco autorizó poder ver los partidos en pantallas gigantes en Ceuta para ver el partido ante el Málaga entre dos aficiones hermanas. Una decisión que ha tenido muchas críticas por el hecho de la relevancia pública que tiene el ascenso del Deportivo en La Coruña.

Dicho gesto en La Coruña ha hecho recordar el caso Fuenlabrada. En julio de 2020, un brote de Covid hizo que se suspendiese el partido entre el Fuenlabrada y el Deportivo con el descenso en juego. Sin embargo, la Liga de Tebas decidió que se jugase el resto de la jornada de forma unificada. Una resolución que no gustó al club gallego, alegando que no partían en igualdad de condiciones. Los resultados hicieron que el Deportivo descendiese a Primera RFEF.