Nuevo llamamiento ultra: piden a la afición del Barcelona que llene el Camp Nou de esteladas 

Los ultras del Barcelona han vuelto a hacer un llamamiento a la hinchada culé a horas del partidazo de Champions en el Camp Nou contra el Atlético de Madrid. Después de incitar a que no entren banderas de España dentro del estadio, los radicales independentistas han vuelto a presionar para llenar las gradas de esteladas. Un nuevo acto político aprovechando el foco de uno de los partidos más destacados de la Champions a nivel mediático.

«Noche de Champions. Cabalgamos sobre la estrella que nos llevará a la victoria. Un Camp Nou lleno de esteladas», publicó en la mañana de este miércoles la Penya Almogávers, uno de los grupos pertenecientes a la grada de animación del conjunto azulgrana.

Nit de Champions! Cavalquem damunt l’estel que ens durà cap a la victòria! Un Camp Nou ple d’estelades! pic.twitter.com/TQz4rpLttY — Penya Almogàvers (@PenyaAlmogavers) April 8, 2026

Tras el llamamiento de los seguidores más radicales del Barcelona para que los cuerpos de seguridad requisasen esta noche las banderas de España a los seguidores del Atlético de Madrid, los ultras del equipo culé quieren ahora inundar el Camp Nou de esteladas. Otra actuación política en un partido que tendrá un ambiente muy caldeado por este asunto.

Todo radica después de que en el partido de Liga del pasado sábado, en el Metropolitano se requisasen esteladas y demás banderas de simbología separatista. Un gesto que no gustó nada a los ultras culés que quieren cobrarse su venganza, y del que no se descarta tampoco que intenten colarlas de nuevo en el estadio rojiblanco el próximo martes en el partido de vuelta de Champions.

Una guerra de banderas que pone en el foco la obsesión del independentismo catalán por usar todo tipo de espectáculo para hacer propaganda sobre su deseo de separarse de España. No se espera un ambiente donde lo deportivo sea lo que más reluzca en el Camp Nou.