Simeone y la ambición en Champions: «Necesitamos seguir avanzando y no importa quién esté delante»

En Champions la amenaza siempre es doble para el Atlético, un equipo que las ha sufrido de todos los colores por Europa. De todas se han levantado la muchachada de Simeone para volver a intentarlo, y ese ejercicio de resiliencia se posa ahora en el Camp Nou para disputar la ida de los cuartos de final de Champions contra el Barcelona. Todo ello con la alerta amarilla encendida para media docena de jugadores, que se perderían una vuelta que oposita a definitoria. Este miércoles tendrá el primer asalto.

Simeone comenzó su intervención dedicando un emotivo discurso a Griezmann. «Agradecerte tu trabajo, toda tu humildad, eres una persona admirable para los chicos de hoy en una sociedad que necesita gente como tú Gracias por todo lo que nos diste y nos das. Por tu compromiso y cómo te comportaste siempre, sabiendo las diferencias en la relación entre familias que tenemos y no sobrepasar la línea entre jugador y entrenador. Te quiero mucho. Cualquier hincha del Atlético te diría las mismas palabras», explicó Simeone.

El Cholo se deshizo en elogios al valorar sus siete temporadas juntos. «Se van a poner celosos varios si digo que es el mejor jugador que he entrenado. Soy un agradecido. Pasó tres meses difíciles para entender al lugar que venía. Tenía una condición física brutal. Muchas veces ha marcado más goles año tras año. Es uno de los futbolistas más importantes que he tenido a lo largo de todos estos años. Hay charlas que no se cuentan y quedan íntimas. Soy su entrenador y siempre he buscado ayudarlo porque él ha devuelto el cariño y afecto. Hablamos, me dijo lo que sentía y lo entendí», dijo el Cholo.

Se enfrenta el Atlético al Barcelona en el Camp Nou con el billete a semifinales de Champions en juego. Palabras mayores. «Rivales importantes en un momento importante de la competición. La Champions siempre es compleja y más en cuartos. Sabemos lo fuerte que es el Barcelona, más en su casa. Estamos aquí para competir y llevar el partido donde queremos hacer daño. Mañana esperamos poder representarlo», detalló Simeone.

El Cholo mostró ambición de cara al doble enfrentamiento continental contra los de Flick. «Todos los equipos que atacan mejor, defienden peor. El Barcelona es el ejemplo. Estamos en un proceso de atacar mejor de lo que defendemos. Sabemos dónde estamos y a qué nos vamos a enfrentar. Tenemos mucha ilusión. Necesitamos seguir adelante y no importa quién tengamos delante», dijo Simeone.

La nota negativa de la comparecencia tan emotiva de Simeone la puso Oblak, ausente en la convocatoria pese a haberse ejercitado junto al resto de sus compañeros el día previo al partido. Jugará Musso. «Está mejor y trabajando muy bien, pero entendí que no estaba al 100% y creo que es mejor que en este caso continúe Musso», zanjó Simeone.