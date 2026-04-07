Jan Oblak no entra en la convocatoria del Atlético de Madrid para visitar al Barcelona en Champions. Diego Pablo Simeone ha dado la lista de los 22 citados para el encuentro de ida de cuartos de final ante el conjunto azulgrana en el Camp Nou. En ella no figura el meta esloveno, pese a que se entrenó como uno más en la previa del encuentro, el técnico ha decidido no arriesgar y reservarlo para la vuelta en el Metropolitano.

Tampoco viajan Giménez, Barrios y Cardoso, que se quedan en Madrid para recuperarse de sus respectivas lesiones. Oblak había superado las molestias en el costado que le hicieron perderse los tres últimos partidos del Atlético. Sin embargo, debido a la importancia de lo que se viene en Champions, el Cholo y él han preferido que no esté en este partido para que se termine de recuperar del todo.

Si todo va bien, Oblak volverá a entrar en una convocatoria del Atlético para el duelo de Liga ante el Sevilla y llegará a la vuelta de cuartos de Champions en el Metropolitano. Regresa Pubill, que será titular junto a Hancko en el eje de la zaga de la que se ausentará Giménez por lesión. La medular rojiblanca también se presenta mermada sin Barrios y Cardoso. Por lo que Llorente y Koke opositan a formar pareja en la sala de máquinas.

Esta es la convocatoria completa del Atlético sin Oblak

Además de las mencionadas ausencias, también destaca la inclusión de tres canteranos. Los porteros Esquivel y De Luis y el lateral Julio Díaz, que se está consolidando en dinámica con el primer equipo. Sin Oblak, así queda la convocatoria del Atlético para visitar Barcelona. Musso, Esquivel, De Luis; Ruggeri, Julio Díaz, Nahuel Molina, Hancko, Pubill, Le Normand, Lenglet; Giuliano Simeone, Llorente, Mendoza, Koke, Vargas, Nico, Baena, Almada; Lookman, Griezmann, Julián Álvarez y Sorloth.