Simeone y Flick, enemigos íntimos por la Champions

Tras el ensayo de Liga, turno ahora de una doble función de Champions que advierte alto voltaje. Así lo sugirió la alineación del Atlético, sin medio equipo titular, en el pasado encuentro liguero. Cuando Simeone se giró a su banquillo, ahí estaban sentados los Julián Álvarez, Lookman, Hancko, Sorloth, Ruggeri… Y Llorente y Oblak viéndolo desde la grada. Lo de Liga actuó como telonero para lo que viene en Champions, con los de Simeone y Flick imbuidos en una guerra de dos batallas por las semifinales.

Dos técnicos de semblantes y estilo diferentes. Mientras el argentino es un torrente de energía en la banda y amigo del esfuerzo innegociable, el alemán transmite sosiego y abraza la verticalidad. Distintos, pero con un mismo objetivo —la Champions— y mismos sentimientos, el respeto y la admiración. Ambos han compartido conversaciones y momentos íntimos, como el encuentro de entrenadores profesionales que tuvo lugar en la sede de la Real Federación Española de Fútbol el pasado mes de septiembre.

También muestran sus filias cuando tienen un micrófono delante. «Me gusta mucho lo que veo en el Atlético, siempre es difícil jugar contra ellos. Tienen uno de los mejores entrenadores del mundo», aseguró Flick el pasado viernes en referencia a Simeone. El Cholo recogió el guante y tampoco se guardó las flores. «El Barcelona juega de una manera determinada desde hace dos años, desde la llegada de su entrenador, que lo está haciendo extraordinariamente bien», expresó el argentino.

Basta el partido de hace unos días en el Metropolitano como ejemplo de la sana deportividad que mantienen. Cuando Busquets Ferrer señaló el final del partido, Simeone y Flick se saludaron y el argentino le emplazó a la Champions. «Tienes que volver», le dijo mientras se despedían. El de este martes será el undécimo enfrentamiento entre ambos. Dos cuando Flick dirigía al Bayern y el resto desde el banquillo del Camp Nou. El saldo es de seis triunfos para Flick, dos en el contador de Simeone y otros dos en tablas.

El asunto vuelve a entrar en Champions, competición que persigue Simeone y de la que Flick se ha convertido en un experto. El alemán posee el mejor porcentaje de triunfos (73,8%) de cualquier técnico en la historia de la máxima competición europea que haya jugado un mínimo de diez partidos. Ha ganado 31 de los 42 encuentros que ha encarado. Aunque su rival de este martes le hizo sangrar en Copa y sudar en Liga.

Le echó de la primera competición mencionada tras una exhibición con goleada incluida en el Metropolitano. Y en la segunda le llevó al límite con un equipo plagado de suplentes, que jugó medio partido con un jugador menos y lo terminó con dos chavales del filial. Se espera una batalla sin cuartel en Champions, la competición por excelencia de Flick y con la que está obsesionado Simeone. Este martes, el primer asalto en el Camp Nou.