El árbitro István Kovács regresa a Barcelona para el partido de Champions contra el Atlético

Ya se conoce el árbitro para el Barcelona-Atlético. La UEFA ha designado al rumano István Kovács en el primer duelo directo de los cuartos de Champions en el Camp Nou. Una designación que hace temblar al conjunto de Hansi Flick después del último recuerdo de los culés cuando él estaba en el campo y cómo acabó aquel partido en el que consumaron otra estrepitosa eliminación en Europa.

Será la tercera vez en la historia que arbitre un partido al Barcelona. La primera fue en la ida de octavos de la Europa League ante el Nápoles. Partido que terminó en empate 1-1 en febrero de 2022. Sin embargo, el recuerdo más doloroso fue el último, marzo de 2024, en el Camp Nou ante el PSG. Fue en aquella vuelta de cuartos de final donde terminó sepultado Xavi Hernández. Un partido que empezó ganando el Barça y que fue liquidado cuando Ronald Araujo acabó expulsado tras agarrar a Barcola cerca del área. Kovács no dudó y señaló la roja directa al considerar que la acción era ocasión manifiesta de gol y al ser el uruguayo el último hombre.

Los culés jugaron con uno menos una hora y el Barcelona acabó goleado por 1-4, dejando aquellas imágenes de Xavi perdiendo los papeles, fuera de sí. Es decir, el Barcelona nunca ha ganado un partido con este árbitro en el césped, ni fuera ni en casa.

Dos años más tarde, István Kovács dirigirá el próximo miércoles el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones Barcelona-Atlético de Madrid, a las 21.00 horas en el Camp Nou, con el alemán Christian Dingert en el VAR. El equipo arbitral confirmado por la UEFA incluye a los también rumanos Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes, junto a su compatriota Szabolcs Kovacs como cuarto árbitro y el portugués Tiago Martins como asistente del VAR.

Ni Barcelona ni Atlético saben ganar con este árbitro

Respecto al Atlético, el balance con István Kovács tampoco es favorable. Al igual que el Barcelona, los de Simeone nunca han ganado con el rumano. Hasta cinco partidos les ha arbitrado y solo han maquillado un empate, curiosamente esta temporada ante el Galatasaray en Turquía (1-1). El resto ha acabado perdiendo ante Manchester City, Brujas, Inter y PSG.

Incluso, el Atlético recibió una expulsión con este colegiado ante el PSG, en el Mundial de Clubes del pasado verano, por doble amarilla a Lenglet. Ni Barcelona ni los colchoneros saben ganar con él, por lo que se espera un morbo extra en el Camp Nou para saber quién se llevará la ventaja para la vuelta en el Metropolitano.