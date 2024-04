Xavi Hernández perdió los papeles y terminó expulsado tras patear las protecciones de una cámara

Xavi Hernández volvió a perder los papeles en el duelo entre el Barcelona y el PSG. El entrenador del Barça terminó expulsado tras darle una patada a las protecciones de la cámara que hay en la zona de banquillos, después de una airada protesta por una decisión del árbitro. El rumano Istvan Kovacs no lo dudó, se acercó a su área técnica y le mostró la roja directa. Al término del encuentro, bajó desde el palco para seguir protestando al colegiado.

Una vez más, el técnico culé sacó su peor versión, esa que le hace mostrar todo lo peor de sí. En un momento en el que el Barcelona sufría para mantener el resultado de la eliminatoria, toda vez que la habían tenido más que encarrilada con el 1-0 inicial de Raphinha, Xavi se volvió loco y acabó pateando las protecciones de la cámara que se encuentra situada entre los dos banquillos.

El conjunto barcelonista veía como, tras una expulsión justísima de Araujo, se le comenzaba a torcer la eliminatoria, después de que el PSG hiciera por medio de Dembélé y Vitinha el 1-2. Fue entonces cuando el técnico acabó sacando toda su ira y mostrando su frustración contra las protecciones de la cámara.

No estaba contento el entrenador con la actuación de Kovacs, que había expulsado en el minuto 30 a Ronald Araujo. Una expulsión que Xavi no entendió y así se lo hizo ver al colegiado, a pesar de que la acción parecía más que clara. El uruguayo era el último defensa y derribó a Barcola cuando encaraba a portería. Además, Cubarsí no tenía opción para llegar.

Xavi vuelve a ser expulsado

El entrenador del Barcelona mostró su desacuerdo entonces con el árbitro y, sabiendo que la acción había condicionado la eliminatoria y había supuesto un vuelco a lo previsto hasta entonces, no dudó en irse a por Kovacs al descanso y protestar la roja que había visto Araujo. Entonces, el colegiado ya le advirtió, puesto que había sido muy insistente en sus quejas tanto con él, como con su cuarto árbitro.

Pero fue con el 1-2 de Vitinha cuando terminó perdiendo los papeles. Xavi reclamaba una acción a favor del Barcelona y, al ver que el colegiado no la concedía, se encendió como nunca y acabó dándole una patada –ante el cuarto árbitro– a las protecciones de la cámara que se encuentra situada pegada a la línea de banda y que separa las dos áreas técnicas. Kovacs, que lo vio, se fue rápidamente hacia él y le mostró la roja directa.

Se trata de la segunda expulsión consecutiva para Xavi, que vio la cartulina en el encuentro entre el Barcelona y el Atlético en el Metropolitano y que en los dos últimos encuentros de Liga no ha podido sentarse en el banquillo culé. En esta ocasión, tuvo que ver terminar el partido desde uno de los palcos. Fue allí donde asistió al resurgimiento de Mbappé, que hizo el 1-3 y el 1-4 para certificar la clasificación del PSG a las semifinales de la Champions, consumándose así la remontada del conjunto francés en el Olímpico de Montjuic.