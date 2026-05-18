Oficial: Hansi Flick renueva con el Barcelona hasta 2028 más un año opcional

La renovación de Hansi Flick con el Barcelona hasta 2028 con un año opcional según objetivos ya es oficial. Era un secreto a voces que el propio entrenador alemán ya había anunciado en sala de prensa hace una semana tras ganar la Liga. La entidad catalana lo ha hecho oficial este lunes tras disputar el último partido de la temporada en el Camp Nou contra el Betis en la despedida de Robert Lewandowski.

Hansi Flick seguirá siendo entrenador del Barcelona, como mínimo, hasta 2028. Una renovación que estaba cantada, ya que el entrenador alemán ha dejado claro en más de una ocasión que está muy feliz en la Ciudad Condal. Este acuerdo entre la entidad blaugrana y el técnico germano podría alargarse incluso hasta 2029 si se cumplen los objetivos.

Una operación para llegar a esta renovación que ha sido muy sencilla, con la buena relación que tienen Pini Zahavi y Joan Laporta como bloque principal de un acuerdo beneficioso para todas las partes. Obviamente, Deco también ha sido una parte crucial, dándole peso a Flick en las decisiones del mercado de fichajes.

De esta manera, Hansi Flick entrenará al Barcelona, como mínimo, otras dos temporadas más. Si sale igual que las dos anteriores, el aficionado culé puede estar más que contento. El equipo culé ha ganado dos Ligas consecutivas de la mano del entrenador alemán, demostrando una gran superioridad sobre el Real Madrid. También ha ganado dos Supercopas de España y una Copa del Rey.

El gran objetivo de Hansi Flick en el Barcelona hasta 2028 será levantar la Champions League. Ha dejado claro en más de una ocasión que es su sueño y su gran obsesión, y que no se quiere ir del club catalán sin levantarla. Para ello deberá seguir mejorando una plantilla que este verano podrá acometer el fichaje de una gran estrella en ataque tras la salida de Lewandowski.

Comunicado del Barcelona sobre Flick

El FC Barcelona y Hansi Flick han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato, que lo vinculará con el Club hasta el 30 de junio de 2028 más un año opcional.

El técnico alemán ha firmado su nuevo contrato este lunes en las oficinas del Club en un acto con el presidente del FC Barcelona Rafa Yuste, el director deportivo del Club Anderson Luis de Souza “Deco” y los miembros de la Comisión Deportiva. También ha asistido el presidente electo Joan Laporta.

Si el primer año de Hansi Flick despertó la ilusión del barcelonismo, el segundo ha servido para confirmar una realidad. El técnico alemán ha consolidado un equipo competitivo y fiel a la identidad del Club, capaz de dominar el fútbol estatal y convertirse en uno de los nombres propios del panorama europeo. Con la renovación, el FC Barcelona asegura la continuidad del entrenador y del proyecto.

Los resultados avalan la huella de Flick. En dos temporadas en el banquillo azulgrana ya ha conquistado cinco de los ocho títulos posibles: dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey. Un palmarés extraordinario que aún cobra más valor con un registro impecable en el campeonato doméstico: dos de dos Ligas. Especialmente recordada quedará esta última Liga. El conjunto azulgrana la selló imponiéndose al Real Madrid en un Clásico que ya forma parte de la historia.

Pero la huella de Flick no se explica solo con los resultados, sino también con su confianza en el talento de casa. El alemán ha hecho de la Masia una pieza fundamental del presente y del futuro del equipo. Hasta 13 jugadores del filial han debutado con el primer equipo bajo sus órdenes. Una generación que ha encontrado en Flick un entrenador capaz de dar oportunidades y potenciar sus habilidades.

La conexión entre experiencia y juventud ha sido una de las grandes claves de este Barça. Con una plantilla llena de talento emergente y un estilo ofensivo reconocible, Flick ha logrado construir un equipo capaz de competir cada partido con personalidad. En solo dos temporadas, Hansi Flick ha ampliado su legado en el FC Barcelona con títulos, récords y una apuesta clara por el futuro. El técnico alemán quiere seguir escribiendo páginas de éxito y los culers esperan que su historia aún tenga muchos capítulos por celebrar.