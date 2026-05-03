El gesto de Laporta en el palco de El Sadar tras el gol de Ferran: no se pudo contener

El Barcelona tiene la Liga a tiro tras la victoria ante Osasuna. Los de Hansi Flick sufrieron, pero lograron vencer por 1-2 gracias a los goles de Robert Lewandowski y Ferran Torres en el tramo final del partido. El presidente, Joan Laporta, no se pudo contener tras el segundo tanto y lo celebró de manera bastante efusiva en el palco de El Sadar. Su gesto no ha pasado desapercibido y se ha hecho viral.

Estos tres puntos dejan a los azulgranas con 14 de ventaja sobre el Real Madrid, lo que significa que si los blancos no ganan al Espanyol serán campeones de Liga a falta de cuatro jornadas para el final. Laporta sabía de la importancia de ese segundo gol y de la victoria. Por eso, tras marcar Ferran Torres, el máximo mandatario del club tuvo una reacción un poco contenida con el puño derecho junto a Rafa Yuste.

Laporta agarró la pierna de su vicepresidente y luego cerró los pueños en señal de celebración. Ese gol daba una victoria fundamental al Barcelona justo antes del Clásico de Liga la próxima semana. Al Madrid sólo le vale ganar si quiere aplazar el alirón del eterno rival. De ahí la reacción del presidente azulgrana, porque si el equipo vecino consigue puntuar ante los blancos, serán automáticamente campeones.

La de la temporada 2025-26 será la tercera Liga de Laporta desde que volvió a la presidencia en 2021, la segunda consecutiva. El empresario catalán parece haber dado con la tecla con Hansi Flick, al menos en lo que al campeonato nacional se refiere porque en la Champios llevan dos fracasos consecutivos. Por eso, el presidente dejó de lado el protocolo y festejó el gol de Ferran Torres que a la postre supondría la victoria que les puede dar la Liga esta jornada. Osasuna recortó distancias pero se quedó a un gol de sumar un punto.