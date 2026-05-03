De los arrumacos de ‘El Chatarrero’ con su novia al lookazo de Ayuso: los momentazos en la grada de la Corrida Goyesca

Como cada año, la tradicional Corrida Goyesca ha llegado de la mano del Dos de Mayo, una cita marcada en rojo dentro del calendario taurino madrileño y uno de los eventos más esperados tanto para los amantes de la tauromaquia como para la alta sociedad de la capital. Una tarde que recupera la esencia de aquellas escenas inmortalizadas por Francisco de Goya, con los matadores luciendo el característico traje goyesco en una jornada cargada de simbolismo, tradición y rostros conocidos. La Plaza de Toros de Las Ventas volvió a convertirse en el gran punto de encuentro de la aristocracia, la política y las caras habituales de la crónica social, aunque en esta ocasión, con notables ausencias. Eso sí, Isabel Díaz Ayuso, la infanta Elena o el empresario Luis Miguel Rodríguez, conocido popularmente como ‘El Chatarrero’, no se lo perdieron. Desde COOL, ponemos el foco en lo que sucedió fuera del ruedo.

El lookazo de Isabel Díaz Ayuso en la Corrida Goyesca

Esa misma mañana, durante la entrega de medallas de la Comunidad de Madrid, habíamos visto a Isabel Díaz Ayuso con un espectacular vestido rojo firmado por Victoria, la firma de Vicky Martín Berrocal. Una elección bastante habitual en sus grandes actos institucionales. Un diseño elegante, favorecedor y actual, pero sin abandonar el protocolo ni el estilo clásico que suele caracterizar sus apariciones públicas.

Para acudir posteriormente a la Corrida Goyesca, la presidenta madrileña cambió completamente de registro y apostó por un estilismo mucho más taurino y castizo. Ayuso eligió un pantalón de cuero negro, con lo que parecía un body oscuro y una chaqueta torera corta en color rojo, dando así el toque protagonista al conjunto. Además, completó el look con pendientes ornamentados a juego y un maquillaje muy natural, manteniendo esa línea elegante pero cercana que suele proyectar en este tipo de citas.

La presidenta fue, sin duda, una de las grandes protagonistas del tendido y no dejó de recibir saludos y muestras de cariño durante toda la tarde.

La infanta Elena, una habitual en Las Ventas

Si hay alguien que nunca falla a las grandes citas taurinas de Madrid, esa es Infanta Elena. Hace apenas unos días la veíamos acudir a la Plaza de Toros de Las Ventas para asistir a la presentación de la exposición Luis de Lezama: el cura de los muletillas y, dos días después, volvió al coso madrileño para disfrutar de la tradicional Corrida Goyesca.

Durante la tarde se pudo ver a la hija el emérito Juan Carlos I saludando con especial cercanía a Isabel Díaz Ayuso e incluso compartiendo algunos momentos con Luis Alfonso de Borbón. Precisamente, Luis Alfonso reaparecía hace apenas unos días en París junto a Carolina de Mónaco durante una gala de la Orden de Malta que reunió a miembros de distintas casas reales y de la aristocracia europea.

‘El Chatarrero’, muy cariñoso con su actual pareja

Otro de los rostros que tampoco quiso perderse esta importante cita taurina fue Luis Miguel Rodríguez. El empresario, conocido popularmente como El Chatarrero, acudió a Las Ventas acompañado de una mujer con la que se mostró especialmente cercano y cariñoso durante buena parte de la corrida.

El que fuera pareja de Ágatha Ruiz de la Prada ha protagonizado numerosos titulares en los últimos años por sus conocidas relaciones sentimentales. Incluso entre 2024 y 2025 llegaron a surgir rumores sobre un posible acercamiento entre el empresario y Carmen Cervera, aunque nunca llegó a confirmarse nada oficialmente.

A pesar de la lluvia y del mal tiempo que marcó parte de la jornada madrileña, el empresario disfrutó de la corrida de una manera muy relajada y cercana junto a su acompañante.

Las ausencias más sonadas en la Corrida Goyesca

Eso sí, la tarde también dejó varias ausencias sonadas. Una de las más llamativas fue la de Tana Rivera, gran aficionada al mundo taurino y actual pareja de Andrés Roca Rey. Todo apunta a que la hija de Eugenia Martínez de Irujo habría preferido permanecer al lado del diestro en estos momentos de recuperación tras los últimos problemas de salud del torero.

Tampoco acudieron otras caras habituales de esta cita como Victoria Federica, Isabel Preysler o el ex torero Fran Rivera, quienes en anteriores ediciones sí habían ocupado algunos de los tendidos más fotografiados de Las Ventas.

Una tarde donde, una vez más, la Corrida Goyesca volvió a demostrar que no solo es una cita taurina, sino también uno de los grandes escaparates sociales de Madrid.