Ayuso se ilusiona con el Atlético: «Vamos hacia la Champions, se percibe»

Isabel Díaz Ayuso confía en que el Atlético de Madrid se lleve este año la Champions League. La presidenta de la Comunidad de Madrid, durante el acto de entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, en el que se ha galardonado a Enrique Cerezo por su importancia a nivel deportivo y cultural, no ha dudado en dirigirse al mandatario rojiblanco y mostrar su ilusión con que el equipo de la capital acabe este año siendo campeón de Europa: «Presidente del Atlético de Madrid, vamos a por la Champions. Lo sabemos. Se percibe».

Con estas palabras, la presidenta regional mostraba su predilección por el conjunto del Metropolitano de cara a una Champions que aún está por resolverse y en la que el Atlético está en semifinales. Los de Simeone sueñan con disputar su cuarta final de la máxima competición continental y aspirar, 10 años después, a levantar ese título que se les ha resistido en las tres ocasiones previas (1974, 2014 y 2016).

Ayuso ha condecorado a Cerezo y no ha dudado en señalar que este será el año en el que, por fin, el Atlético lo conseguirá. La presidenta madrileña tiene claro que el conjunto colchonero se llevará por primera vez la Copa de Europa en Budapest y así se lo ha hecho saber al dirigente del club, con unas palabras de lo más claras.

Además, la líder popular le ha dedicado a Enrique Cerezo unas palabras de lo más emotivas. Díaz Ayuso ha destacado que el presidente del Atlético es «una de las mejores personas que existen» y que tenerle como uno de los madrileños más ilustres es «una suerte». «Es y va a ser siempre patrimonio de Madrid», ha apuntado.

Por su parte, Cerezo ha indicado que la entidad rojiblanca «forma parte inseparable de la historia de esta Comunidad, representando los valores de los madrileños: esfuerzo, superación, resistencia y orgullo de pertenencia». «El crecimiento del club y su consolidación son fruto de un trabajo que lleva el nombre de Madid por todo el mundo. Llevo cuatro décadas vinculado al club, consolidándolo como una referencia del siglo XXI», ha explicado.

Por último, ha lanzado un mensaje a Ayuso: «Finalizo agradeciéndote, Isabel, tu liderazgo firme, tu defensa de esta tierra de todos, donde caben todos los acentos y por convertir cada desafío en oportunidad, demostrando que desde la gestión valiente y con un extraordinario equipo como el que tienes se puede conjugar la prosperidad económica con el respeto de nuestras tradiciones».