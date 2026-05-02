Ayuso entrega a Enrique Cerezo, Carlos Sainz Jr. y al director de la Vuelta a España la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo

Como cada 2 de mayo, la Comunidad de Madrid ha entregado las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo de manos de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso. En esta ocasión, el Gobierno regional de la capital ha querido darle uno de los máximos reconocimientos que tiene a tres personas relacionadas con el mundo del deporte. Se trata de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid; Carlos Sainz Jr., piloto de Fórmula 1; y a la Vuelta Ciclista a España y a su director, Javier Guillén.

La presidenta ha hecho entrega de una de las máximas distinciones que tiene la Comunidad de Madrid. No ha podido estar Carlos Sainz, que se encontraba en Miami, donde disputa el Gran Premio de Fórmula 1 de la ciudad estadounidense. Eso sí, Ayuso ha querido dedicarle unas palabras, anunciando que la distinción le será entregada en los próximos días. De él ha dicho que «es un auténtico imán para su generación y una de las nuevas esperanzas del mundo del motor», además de recalcar su condición de embajador del GP de Fórmula 1 de Madrid, que se celebrará por primera vez en este 2026.

La política también ha dado los motivos por los que la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo le ha sido otorgada a la Vuelta Ciclista a España y a su director, Javier Guillén. Ha señalado que «es una de las competiciones más queridas por los españoles», además de apuntar que «vertebra y exhibe nuestra diversa geografía, la riqueza patrimonial y natural».

Ha hecho una crítica al boicot que sufrió la última edición en su última etapa, señalando que «los madrileños aguardaban para recibir a los ciclistas», pero que la carrera no pudo finalizar. «Ni los deportistas ni los organizadores merecían un final como ese. Tampoco la capital de España, ante los ojos del mundo. Hoy es homenajeada como es debido, en nombre de los amantes del ciclismo, los valores del deporte y el pueblo de Madrid, tan hospitalario siempre», ha indicado.

Emotivas palabras a Enrique Cerezo

Al recoger el galardón, Enrique Cerezo ha ofrecido un discurso en el que ha hablado de Madrid como «un orgullo difícil de describir». El presidente del Atlético de Madrid ha sido galardonado tanto por su importancia a nivel deportivo como por su enorme aportación a la cultura. Díaz Ayuso ha destacado de él que «es una de las mejores personas que existen», además de ser «una suerte» tenerle porque «es y va a ser siempre patrimonio de Madrid». La mandataria también ha señalado que confía plenamente en que el Atlético gane su primera Champions League esta temporada: «Presidente del Atlético de Madrid, vamos hacia la Champions. Lo sabemos. Se percibe».

Por su parte, Cerezo ha indicado que la entidad rojiblanca «forma parte inseparable de la historia de esta Comunidad, representando los valores de los madrileños: esfuerzo, superación, resistencia y orgullo de pertenencia». «El crecimiento del club y su consolidación son fruto de un trabajo que lleva el nombre de Madid por todo el mundo. Llevo cuatro décadas vinculado al club, consolidándolo como una referencia del siglo XXI», ha explicado.

Por último, ha lanzado un mensaje a Ayuso: «Finalizo agradeciéndote, Isabel, tu liderazgo firme, tu defensa de esta tierra de todos, donde caben todos los acentos y por convertir cada desafío en oportunidad, demostrando que desde la gestión valiente y con un extraordinario equipo como el que tienes se puede conjugar la prosperidad económica con el respeto de nuestras tradiciones».