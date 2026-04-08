El Williams de Carlos Sainz debe ponerse a dieta: pesa 30 kilos más que los mejores coches de la F1

Que Williams tiene un serio problema de sobrepeso no es ningún secreto, pero lo que hasta la fecha se desconocía era la magnitud real del mismo. A día de hoy, el monoplaza de Carlos Sainz no permite al piloto español competir con los de arriba y, simplificando la razón de este desnivel, se puede explicar con su exceso de casi 30 kilos respecto a los coches más rápidos.

Esto deriva en problemas de aerodinámica, especialmente en un ala trasera con la que sufren desde los test de Bahréin, y sobre todo de velocidad. El Williams de Sainz se desangra en las rectas, lo cual le impide, en escenarios normales sin accidentes ni abandonos, pasar de la Q3 en clasificaciones y aspirar al top 10 en las carreras.

Sainz obtuvo su mejor resultado en lo que va de Mundial de Fórmula 1 2026 gracias a su sobresaliente pilotaje y a los siete abandonos del Gran Premio de China, entre ellos, el de su compañero Alex Albon. Si no, llegar a las 10 primeras posiciones hubiera sido un imposible para el madrileño, que no esperaba vivir esta situación después de su gran final el año pasado.

Racing News 365 ha sacado a la luz una estimación del peso de cada coche de la parrilla y el de Williams es claramente el más ‘gordo’ de todos. El monoplaza azul pesa 794 kilos, 26 más que los de Mercedes, Audi, Ferrari y McLaren (768 kg) y 27 más que el Haas (769 kg). De estas cinco escuderías, todas menos la alemana, debutante en la F1 esta temporada, están en las primeras cuatro posiciones del campeonato de constructores.

Del quinto al antepenúltimo

Williams ahora mismo ni huele ese estatus después de terminar 2025 en quinto lugar, el mejor resultado de los últimos años en la clásica escudería británica. Pero es que ahora mismo los de Grove no están ni siquiera en la liga de Alpine (770-771 kg), Racing Bulls (772-773 kg), Cadillac (774-775 kg), Aston Martin y Red Bull (777-778 kg). Estos dos últimos son los que más se acercan al sobrepeso del coche de Sainz.

Como casi todos los contratiempos que ocurren en la F1, el del exceso de peso de Williams no se solucionará a corto plazo. La escudería trabaja a destajo durante estas cinco semanas de parón para deshacerse de una carga que arrastra desde la pretemporada. Cabe recordar que no llegó a tiempo a los test de Montmeló y canceló la presentación del monoplaza. Lo primero les llevó a añadir más kilos de carbono para conseguir superar la obligatoria prueba de accidentes tras múltiples intentos.

Sainz no simplifica con el Williams

Aun así, Sainz no resume en el sobrepeso todos los problemas del Williams. «Podría ser el peso, podría ser la carga aerodinámica… Creo que es una combinación de ambas cosas. La razón por la que sufrimos en carrera es esa, por lo que necesitamos quitar una y añadir la otra al coche. Y creo que, como equipo, si hacemos ese trabajo durante el año, terminaremos la temporada siendo mucho más competitivos», expresó en Japón.

«Cuando veo la diferencia con los equipos de arriba… incluso Pierre Gasly era 1,3 o 1,2 segundos más rápido que nosotros. Por eso no me oiréis hablar solo del peso, porque como equipo también tenemos que asegurarnos de añadir carga aerodinámica», añadió el madrileño tras la carrera en el circuito de Suzuka.