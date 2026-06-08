Zapatero, ríndete: la justicia te tiene rodeado

Cada día que pasa se estrecha más el cerco de la justicia sobre el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por su vinculación a la trama Plus Ultra e investigado por los delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. A días de su comparecencia ante el juez, OKDIARIO desvela este lunes la carta que el vicepresidente de la compañía aérea rescatada por el Gobierno de Sánchez y vinculada al chavismo, Julio Martínez Sola, envió al vicepresidente del Banco Santander invocando expresamente el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero para solicitar un crédito ICO.

La carta fue intervenida por la Policía durante los registros domiciliarios practicados a los directivos de la aerolínea y viene a acreditar que Zapatero habría dado instrucciones directas y personales por teléfono para que se usara su nombre como palanca ante la entidad financiera. En efecto, el 30 de abril de 2020 se produce la conversación telefónica entre Martínez Sola y Zapatero, de una duración de 11 minutos, en la que el vicepresidente de Plus Ultra traslada al ex jefe del Ejecutivo la situación económica de la aerolínea.

Zapatero se muestra proactivo y ofrece una solución concreta: que la empresa pidiera un crédito a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) al Banco Santander invocando su nombre, lo que, según el propio Martínez Sola comunicó luego a su equipo, daría mayor influencia para obtener el préstamo.

La colaboración del ex presidente del Gobierno no se quedó ahí, sino que su amigo y colaborador habitual Julio Martínez actuó como asesor externo de Plus Ultra, resolviendo problemas operativos de la aerolínea en Venezuela, donde consiguió acceder a mandos militares chavistas que controlan los aeropuertos venezolanos.

En marzo de 2021, Plus Ultra obtuvo un rescate de 53 millones de euros concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Por los servicios prestados, Julio Martínez (Zapatero) cobró una comisión del 1% a través de una estructura societaria offshore en Dubái ¿Y después? Pues después, Julio Martínez transfirió una cantidad similar a Zapatero y la empresa de sus hijas. Verde y con asas.