Carlos Sainz durísimo con la FIA: «Los pilotos avisamos de que un accidente así era cuestión de tiempo»

Carlos Sainz fue durísimo con la FIA en su comparecencia posterior a la carrera del Gran Premio de Japón, en la que dejó a un lado su olvidable resultado (decimoquinto) para velar por sus compañeros y rivales tras el fortísimo accidente de Oliver Bearman. El piloto español, que es el presidente del sindicato de pilotos, exigió a la Fórmula 1 cambiar el reglamento ahora que el Mundial 2026 parará más de un mes hasta Miami.

Al madrileño le preguntaron en primer lugar por su defensa a Franco Colapinto, como en China. «Bien. Es lo que nos toca ahora: intentar posicionarnos delante de coches más rápido con estrategia y buenas salidas y luego ver si le podemos aguantar detrás porque claramente a ritmo no podemos. Contento con el fin de semana en cuanto a ritmo, he ido muy rápido y he tenido un buen feeling con el coche», comenzó.

«Mi grupo de ingenieros ha hecho un trabajo muy bueno con la energía y la configuración para hoy. Hemos podido maximizar un 15º, que es lo que hay ahora desgraciadamente», añadió, poniendo en valor su actuación en el circuito de Suzuka y la de Williams.

Pero Sainz no pasó por alto la oportunidad para obligar a la escudería a desfondarse este mes largo de parón: «Ahora tocan cinco semanas importantísimas para el equipo para ser muy ambiciosos con un plan de recuperación porque claramente todo lo que hemos hecho hasta ahora no está funcionando y hay que apretar el botón de reset e ir a por estas cinco semanas y llegar a Miami con un paso claro adelante para el resto de la temporada».

Sainz aprieta a la FIA

«Nos viene bien a todos: al equipo, a mí, que he tenido un invierno súper corto porque el 10 de enero estaba ya en el simulador. No es muchísimo tiempo para prepararte, entrenar, el primer test llegamos tarde… Para el equipo es importantísimo porque son cinco semanas de parón para repensarnos un poco cómo hacemos las cosas», reflexionó, antes de ejercer como presidente del sindicato de pilotos.

«A mí me vendrán bien seguro y a la F1 le viene muy bien porque el accidente que hemos visto hoy con Bearman… Llevamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase. Tenemos velocidades de 30, 40, 50 km/h utilizando el boost y este accidente era cuestión de tiempo. Creo que han sido 50G en Suzuka con escapatoria, imaginaos que vamos a Las Vegas, Bakú y el mismo problema que ha tenido Oli lo tenemos a velocidades más altas y sin escapatoria…», clamó.

«Espero realmente que la F1 recapacite y los equipos no se pongan muy de frente porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y tiene problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami y a otro tipo de circuitos», rogó el español, que insistió: «Soy inexperto en estos motores, pero hay que encontrar la solución, hacer lo que sea, me da igual que vayamos medio o un segundo más lentos por vuelta».

«Si hay que bajar un poco la potencia para que el motor eléctrico aguante más tiempo, será más seguro y divertido también, porque no dependeremos tanto de la energía. Me da igual, la solución hay que encontrarla más pronto que tarde y me sorprendía cuando nos dijeron: ‘Estamos descontentos con la clasificación, pero contentos con la carrera’. Los adelantamientos son rebases, no son adelantamientos de F1, es más una autopista, pulsas el boost y pasas si quieres», sentenció.

Rivalidad con Colapinto

«Como categoría tenemos que mejorar y estoy convencido de que si nos escuchan harán cambios», finalizó Sainz sobre este asunto. «Nos vamos conociendo poco a poco. Espero que Franco solucione también sus problemas y luche más arriba y nosotros los nuestros y vayamos adelante», comentó sobre su duelo con el piloto argentino de Alpine.