Carrera de Fórmula 1 del GP de Japón 2026, en directo | Dónde ver la F1 gratis online en vivo y cómo van Alonso y Sainz
Sigue en vivo y en directo todo lo que suceda en el GP de Japón de F1
Antonelli da otro golpe a Russell con la pole de Japón, Sainz decimosexto y Alonso penúltimo
¡Muy buenos días, madrugadores! Bienvenidos a la retransmisión en directo del GP de Japón de Fórmula 1, que arranca a las 7:00 horas. Aquí os contaremos en vivo y en directo todo lo que suceda en la carrera que se disputa en el circuito de Suzuka. Fernando Alonso y Carlos Sainz partirán desde la parte trasera de la parrilla después de una mala clasificación.
Los dos Aston Martin saldrán en la última fila de la parrilla: Alonso partirá desde el puesto 21 y Stroll desde el 22. Es la peor clasificación del equipo británico en toda la temporada, y llega en el GP de casa de Honda. El coche no funciona y hasta el recién incorporado este año, Cadillac, está por delante de ellos. Por el momento, en Silverstone siguen sin ver la luz al final del túnel.
Tampoco Sainz pudo dar buenas noticias al automovilismo español. El madrileño logró meterse en Q2 por los pelos, pero no pasó de ahí y saldrá el decimosexto, justo por delante de su compañero de equipo, Alexander Albon. La pole fue para Kimi Antonelli, que se impuso a Goerge Russell. Tercero fue Oscar Piastri, cuarto Leclerc y quinto Norris.
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Antonelli, el más beneficiado por el Safety Car
A Antonelli se le ha aparecido la virgen con el Safety Car. Russell se quejaba de la mala suerte que tiene, porque ha parado justo antes de que saliera el coche de seguridad. Mientras que su compañero ha tenido parada gratis, mantiene la primera posición y le hace undercut a Russell.
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¡Safety Car!
Accidente de Bearman y safety car. El coche del británico se ha quedado muy cerca de la pista, lo que ha provocado un Safety Car y entran todos a boxes. Ojo que Bearman se ha hecho bastante daño y se va cojeando.
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Stroll continúa por delante de Alonso
Stroll superó a Alonso en la vuelta 13 y continúa delante del asturiano. Los dos Aston Martin siguen en pista, no han abandonado, esto es un nuevo récord de la temporada.
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Entra Piastri
McLaren llama a boxes a Piastri para protegerse tras la parada de Leclerc.
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Para Leclerc y Piastri se escapa
Leclerc entra en boxes. Primera parada para el de Ferrari. Por delante, Piastri ya tiene más de un segundo de ventaja con Russell, que podría tener algún problema.
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Entra Norris
Se abre la ventana de paradas y Norris es el primero en entrar a boxes. Necesita una estrategia diferente el británico.
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Leclerc resiste ante Antonelli
Antonelli le lanza el ataque a Leclerc y le pasa. Pero el coche le dio un trallazo y el monegasco le devolvió el adelantamiento en la recta. Resiste el Ferrari.
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Antonelli pasa a Norris
Antonelli ha superado a Norris y ya es cuarto. El italiano va directo a por Leclerc.
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Vaya batalla entre Piastri y Russell
Russell ha adelantado a Piastri en la chicane, pero el australiano se la devolvió en la recta. El McLaren aprovechó que tenía más energía y le pasó como un avión en la recta para recuperar la primera posición. Qué batalla más bonita.
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Russell acecha a Piastri
Russell ya está ahí. Se ha puesto a cuatro décimas del McLaren después de una mala salida y se lo está preparando para adelantarle.
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Alonso y Sainz se mantienen atrás
Los dos Aston Martin, Alonso y Stroll han superado a Bottas en la salida y han ganado una posición. El asturiano es vigésimo ahora mismo. Por su parte, Sainz se mantiene en la decimosexta posición.
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Antonelli se queja de un golpe
El poleman se ha quejado por radio de que ha recibido un golpe en la salida, lo que le ha costado tantas posiciones.
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Pésima salida de los Mercedes, Piastri primero
Antonelli y Russell han salido muy mal y han perdido varias posiciones. Kimi ha pasado de la pole a la sexta posición y Russell de la segunda a la cuarta. Piastri es primero, con Leclerc segundo y Norris tercero.
Vuelta 1/53
¡COMIENZA EL GP DE JAPÓN!
Se apaga el semáforo y arranca la carrera. Sale muy mal Antonelli, Piastri se pone primero.
Comienza la vuelta de formación
Arranca la vuelta de calentamiento previa a la salida. Esto está a punto de arrancar. Que nadie se mueva.
Se retrasa el inicio de la carrera de F1
El comienzo de la carrera de F1 se pospone 10 minutos, debido a un fuerte accidente en una carrera previa a este GP de Japón. Por tanto, la tercera prueba del Mundial arrancará a las 7:10.
Alonso estrena paternidad
La de hoy será la primera carrera de Fernando Alonso como padre. El asturiano fue papá hace unos días, y por eso llegó más tarde a Suzuka. Su pareja, la periodista Melissa Jiménez, dio a luz a su primer hijo juntos.
Los Mercedes mandan en Suzuka
Los dos Mercedes se impusieron a los McLaren en la qualy y partirán desde la primera fila de parrilla, con Antonelli en la pole y Russell segundo.
Alonso y Sainz parten desde atrás
Fernando Alonso saldrá desde la penúltima posición de la parrilla, el 21, mientras que Sainz lo hará desde el decimosexto puesto tras una mala clasificación.
Bienvenidos al GP de Japón
Muy buenos días a los más madrugadores. Bienvenidos a la retransmisión en directo del GP de Japón, que arranca en poco más de una hora (a las 7:00 hora peninsular española). Aquí os contaremos todo lo que pase durante la carrera y cómo les va a Alonso y Sainz.
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Alonso vuelve a parar
Alonso ha hecho una segunda parada aprovechando el Safety Car. También lo hace Stroll, que continúa delante de su compañero de equipo.