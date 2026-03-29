Carrera de Fórmula 1 del GP de Japón 2026, en directo | Dónde ver la F1 gratis online en vivo y cómo van Alonso y Sainz

¡Muy buenos días, madrugadores! Bienvenidos a la retransmisión en directo del GP de Japón de Fórmula 1, que arranca a las 7:00 horas. Aquí os contaremos en vivo y en directo todo lo que suceda en la carrera que se disputa en el circuito de Suzuka. Fernando Alonso y Carlos Sainz partirán desde la parte trasera de la parrilla después de una mala clasificación.

Los dos Aston Martin saldrán en la última fila de la parrilla: Alonso partirá desde el puesto 21 y Stroll desde el 22. Es la peor clasificación del equipo británico en toda la temporada, y llega en el GP de casa de Honda. El coche no funciona y hasta el recién incorporado este año, Cadillac, está por delante de ellos. Por el momento, en Silverstone siguen sin ver la luz al final del túnel.

Tampoco Sainz pudo dar buenas noticias al automovilismo español. El madrileño logró meterse en Q2 por los pelos, pero no pasó de ahí y saldrá el decimosexto, justo por delante de su compañero de equipo, Alexander Albon. La pole fue para Kimi Antonelli, que se impuso a Goerge Russell. Tercero fue Oscar Piastri, cuarto Leclerc y quinto Norris.