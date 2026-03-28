MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2026: GP DE JAPÓN

Así queda la parrilla de salida para el GP de Japón de F1 2026 tras la clasificación en Suzuka

Antonelli se hizo con la pole por delante de Russell en la clasificación de este sábado

Piastri es la alternativa a Mercedes para la que este domingo sería su primera carrera en este campeonato

Lea aquí nuestra crónica

parrilla Japón
Piastri y Russell se pesan tras la clasificación de Japón. (Getty)
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

Kimi Antonelli firmó este sábado su segunda pole consecutiva en el Mundial de Fórmula 1 2026 y saldrá primero en la parrilla del Gran Premio de Japón. El piloto italiano estará por delante de su compañero, George Russell, y Oscar Piastri, que se presenta como alternativa a Mercedes y este domingo podrá disputar su primera carrera del año tras su accidente en la vuelta de instalación de Australia y quedarse en el garaje en China.

Los españoles siguen perjudicados por sus escuderías. Carlos Sainz saldrá decimosexto tras pasar a la Q2 y Fernando Alonso, que ni se aproximó al corte, lo hará desde la penúltima posición, sólo por delante de su compañero en Aston Martin, Lance Stroll. La gran sorpresa fue la eliminación de Max Verstappen, al que Arvid Lindblad, el rookie de Racing Bulls, barrió de la Q3.

Así queda la parrilla del GP de Japón

  1. Kimi Antonelli
  2. George Russell
  3. Oscar Piastri
  4. Charles Leclerc
  5. Lando Norris
  6. Lewis Hamilton
  7. Pierre Gasly
  8. Isack Hadjar
  9. Gabriel Bortoleto
  10. Arvid Lindblad
  11. Max Verstappen
  12. Esteban Ocon
  13. Nico Hülkenberg
  14. Liam Lawson
  15. Franco Colapinto
  16. Carlos Sainz
  17. Alex Albon
  18. Oliver Bearman
  19. Checo Pérez
  20. Valtteri Bottas
  21. Fernando Alonso
  22. Lance Stroll

Lo último en Deportes

Últimas noticias