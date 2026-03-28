Así queda la parrilla de salida para el GP de Japón de F1 2026 tras la clasificación en Suzuka

Kimi Antonelli firmó este sábado su segunda pole consecutiva en el Mundial de Fórmula 1 2026 y saldrá primero en la parrilla del Gran Premio de Japón. El piloto italiano estará por delante de su compañero, George Russell, y Oscar Piastri, que se presenta como alternativa a Mercedes y este domingo podrá disputar su primera carrera del año tras su accidente en la vuelta de instalación de Australia y quedarse en el garaje en China.

Los españoles siguen perjudicados por sus escuderías. Carlos Sainz saldrá decimosexto tras pasar a la Q2 y Fernando Alonso, que ni se aproximó al corte, lo hará desde la penúltima posición, sólo por delante de su compañero en Aston Martin, Lance Stroll. La gran sorpresa fue la eliminación de Max Verstappen, al que Arvid Lindblad, el rookie de Racing Bulls, barrió de la Q3.

Así queda la parrilla del GP de Japón