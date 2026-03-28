Así queda la parrilla de salida para el GP de Japón de F1 2026 tras la clasificación en Suzuka
Antonelli se hizo con la pole por delante de Russell en la clasificación de este sábado
Piastri es la alternativa a Mercedes para la que este domingo sería su primera carrera en este campeonato
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Kimi Antonelli firmó este sábado su segunda pole consecutiva en el Mundial de Fórmula 1 2026 y saldrá primero en la parrilla del Gran Premio de Japón. El piloto italiano estará por delante de su compañero, George Russell, y Oscar Piastri, que se presenta como alternativa a Mercedes y este domingo podrá disputar su primera carrera del año tras su accidente en la vuelta de instalación de Australia y quedarse en el garaje en China.
Los españoles siguen perjudicados por sus escuderías. Carlos Sainz saldrá decimosexto tras pasar a la Q2 y Fernando Alonso, que ni se aproximó al corte, lo hará desde la penúltima posición, sólo por delante de su compañero en Aston Martin, Lance Stroll. La gran sorpresa fue la eliminación de Max Verstappen, al que Arvid Lindblad, el rookie de Racing Bulls, barrió de la Q3.
Así queda la parrilla del GP de Japón
- Kimi Antonelli
- George Russell
- Oscar Piastri
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Lewis Hamilton
- Pierre Gasly
- Isack Hadjar
- Gabriel Bortoleto
- Arvid Lindblad
- Max Verstappen
- Esteban Ocon
- Nico Hülkenberg
- Liam Lawson
- Franco Colapinto
- Carlos Sainz
- Alex Albon
- Oliver Bearman
- Checo Pérez
- Valtteri Bottas
- Fernando Alonso
- Lance Stroll