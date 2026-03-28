Antonelli da otro golpe a Russell con la pole de Japón, Sainz decimosexto y Alonso penúltimo

Kimi Antonelli dio otro golpe a George Russell llevándose este sábado la pole del Gran Premio de Japón, la segunda consecutiva para el piloto italiano tras la de China, donde logró conservarla para firmar su primera victoria en la Fórmula 1. El Mundial 2026 de Mercedes adquiere más picante con este nuevo ‘triunfo’ del joven de 19 años sobre su compañero de equipo, que se quedó a casi tres décimas de su 1:28.778.

Otra jornada amarga para los españoles. Carlos Sainz se metió en la Q2 y saldrá decimosexto en una carrera (7:00, hora española) que Fernando Alonso, penúltimo, tratará de finalizar después de una clasificación en la que el Aston Martin, otra vez, le impidió competir. Oscar Piastri, que no pudo correr ni en Australia ni en Shanghái, saldrá tercero por detrás de los Mercedes.

Tras el australiano Charles Leclerc, cuarto, Lando Norris, quinto, y Lewis Hamilton, sexto. Pelea a cuatro en la zona media con Pierre Gasly (Alpine), Isack Hadjar (Red Bull), Gabriel Bortoleto (Audi) y Arvid Lindblad (Racing Bulls) cerrando el top 10 en este orden.

Leclerc dio un paso al frente en la Q1 aprovechando los problemas de sobreviraje de Russell, al que le bastó con una vuelta ramplona para alejarse de la quema, y batiendo por una décima a Antonelli. Aunque la gran sorpresa del inicio fue ver a Sainz superando el corte por delante de Franco Colapinto, Oliver Bearman o su propio compañero de equipo, Alex Albon, que preguntaba a Williams por qué él no pasaba y el madrileño sí. La respuesta de la escudería, tétrica: «Su estilo de conducción es distinto al tuyo».

Aston Martin, para el arrastre

La alegría tenía un regusto amargo, pues Alonso no pudo ni siquiera acercarse a competir por un puesto entre los 16 primeros. El asturiano saldrá vigesimoprimero, es decir, penúltimo y sólo por delante de su compañero, Lance Stroll. Aston Martin sigue para el arrastre y ya es peor que los nuevos de la clase, los de Cadillac, que clasificaron decimonoveno, Checo Pérez, y vigésimo, Valtteri Bottas.

Hasta ahí llegaron las posibilidades de Sainz, que no tuvo nada que hacer en la Q2 y saldrá decimosexto tras derrumbarse vuelta tras vuelta en el primer sector del circuito de Suzuka, la zona en la que más sufre un Williams bastante anticompetitivo. Partirá por detrás de Franco Colapinto, Liam Lawson, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Max Verstappen, sorpresón. El tetracampeón del mundo era superado por el rookie del equipo filial, Lindblad, al final de la segunda tanda y arrancará undécimo este domingo.

El morbo estaba por delante, con Russell asegurando a Mercedes que algo estaba pasando cuando vio peligrar su dominio tras la ligera reducción de la importancia energética de la FIA para esta clasificación. Mientras, su compañero Antonelli estaba al frente con Leclerc y Piastri como aspirantes a una pole que parecía más discutida que las anteriores.

Russell protesta y Antonelli celebra

Las radios de Russell demostraban que no estaba jugando al escondite, así como la primera referencia de la Q3, que le daba a Antonelli la pole provisional con un 1:28.778, casi tres décimas de distancia… y con Piastri a menos de una. Ferrari intimidaba en los dos primeros sectores, pero la energía los desplomaba en el tercero. Imposible siquiera acercarse.

A falta del último intento, Mercedes, McLaren y Ferrari agrupaban de dos en dos a sus pilotos del primero al sexto. La única variación fue Leclerc avanzando a la cuarta posición y barriendo al vigente campeón del mundo, que sigue perdido. Antonelli hizo bueno el tiempo de antes, el único piloto en 1:28, y Russell volvía a verle celebrar.