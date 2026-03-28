Clasificación del GP de Japón de F1 2026 en directo | Última hora de la carrera de Fórmula 1 hoy en vivo online
Sigue en directo la retransmisión de la clasificación del GP de Japón de Fórmula 1 con Alonso y Sainz
¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la clasificación del GP de Japón de Fórmula 1, donde os contaremos todo lo que suceda, quién sale primero y dónde partirán los españoles. Los McLaren y los Mercedes parten como principales favoritos para la pole, mientras que Aston Martin espera otro fin de semana aciago, esta vez en casa de Honda. Los problemas continúan y todo apunta a que sufrirán para meterse en Q2.
Tampoco pintan mucho mejor las cosas para Carlos Sainz con el Williams. El madrileño terminó decimotercero en los segundos libres disputados en el trazado de Suzuka. Fernando Alonso estuvo ausente en la primera sesión de entrenamientos y se subió al monoplaza por primera vez después de ser padre en la práctica dos.
El asturiano que llegó a Suzuka casi sin dormir después de que su pareja, Melissa Jiménez, diera a luz a su primer hijo, acabó por delante de su compañero de equipo, Lance Stroll, vigésimo primero a tres décimas de Alonso. El mejor tiempo del día lo firmó Oscar Piastri (1:30.133), con Antonelli segundo a 92 milésimas, Russell tercero y Norris cuarto a medio segundo. Los Ferrari terminaron quinto y sexto, respectivamente. Así que McLaren y Mercedes lucharán por la pole en una clasificación que arrancará a las 7:00.
Dónde ver la clasificación del GP de Japón
El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España todo lo que ocurra en este emocionante Mundial de F1 fue DAZN. Este operador retransmitirá todos los entrenamientos libres, clasificaciones, la carrera al sprint y el Gran Premio, por lo que el GP de Japón de F1 se podrá ver por televisión en directo a través del canal DAZN F1, que está disponible en diferentes plataformas. Este canal es de pago y habrá que tenerlo contratado, por lo que no se podrá ver gratis en TV lo que ocurra en el circuito de Suzuka.
Sainz, objetivo Q3
El piloto español de Williams terminó decimotercero en los libres dos, pero sueña con estar en la Q3 después de ver como su compañero de equipo, Alexander Albon, acababa octavo.
Alonso manda un mensaje a Honda
Fernando Alonso habló por primera vez después de su paternidad después de bajarse del Aston Martin tras los libres 2 del GP de Japón y le mandó un mensaje a Honda: «Es su carrera de casa, en un momento difícil hay que estar aquí, apoyarles. Ojalá acabar la carrera».
¿A qué hora es y cuándo empieza la clasificación del GP de Japón?
La clasificación del GP de Japón de F1 comienza a las 7:00 hora española y durará alrededor de una hora, siempre y cuando no haya banderas rojas ni retrasos. En OKDIARIO os contaremos minuto a minuto todo lo que suceda en el trazado de Suzuka y qué hacen los pilotos españoles, Alonso y Sainz.
Aston Martin sigue con problemas
Aston Martin llega al GP de casa de Honda en su peor momento. Los problemas no han desaparecido y se espera que en esta carrera vuelvan a sufrir. Veremos si pueden completar todas las vueltas en carrera.
Alonso estrena paternidad
Fernando Alonso disputará su primer Gran Premio siendo padre. Su pareja, la periodista Melissa Jiménez, dio a luz hace apenas unos días al bebé. Ese fue el motivo por el que el asturiano llegó más tarde a Suzuka. Aunque, sin apenas dormir, ya estaba por delante de Stroll.
¡Bienvenidos!
Buenos días a todos aquellos que hayáis madrugado para seguir esta carrera en directo con nosotros. En apenas 45 minutos se abrirá el pit lane y comenzará la clasificación del GP de Japón. Fernando Alonso y Carlos Sainz intentarán hacer magia para estar lo más arriba posible, pero será complicado. Para el asturiano ya sería todo un logro pasar a la Q2, teniendo en cuenta los problemas del Aston Martin y que solo ha salido a pista en los libres dos.
McLaren y Mercedes, favoritos a la pole
Visto lo visto en los entrenamientos libres del viernes, McLaren y Mercedes se disputarán la pole. Piastri fue el más rápido en la práctica dos, pero Russell se quedó a 92 milésimas de su tiempo. Están muy igualados y todo puede pasar aquí en Suzuka. El año pasado la pole fue para Max Verstappen.