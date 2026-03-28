Clasificación del GP de Japón de F1 2026 en directo | Última hora de la carrera de Fórmula 1 hoy en vivo online

¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la clasificación del GP de Japón de Fórmula 1, donde os contaremos todo lo que suceda, quién sale primero y dónde partirán los españoles. Los McLaren y los Mercedes parten como principales favoritos para la pole, mientras que Aston Martin espera otro fin de semana aciago, esta vez en casa de Honda. Los problemas continúan y todo apunta a que sufrirán para meterse en Q2.

Tampoco pintan mucho mejor las cosas para Carlos Sainz con el Williams. El madrileño terminó decimotercero en los segundos libres disputados en el trazado de Suzuka. Fernando Alonso estuvo ausente en la primera sesión de entrenamientos y se subió al monoplaza por primera vez después de ser padre en la práctica dos.

El asturiano que llegó a Suzuka casi sin dormir después de que su pareja, Melissa Jiménez, diera a luz a su primer hijo, acabó por delante de su compañero de equipo, Lance Stroll, vigésimo primero a tres décimas de Alonso. El mejor tiempo del día lo firmó Oscar Piastri (1:30.133), con Antonelli segundo a 92 milésimas, Russell tercero y Norris cuarto a medio segundo. Los Ferrari terminaron quinto y sexto, respectivamente. Así que McLaren y Mercedes lucharán por la pole en una clasificación que arrancará a las 7:00.

Dónde ver la clasificación del GP de Japón

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España todo lo que ocurra en este emocionante Mundial de F1 fue DAZN. Este operador retransmitirá todos los entrenamientos libres, clasificaciones, la carrera al sprint y el Gran Premio, por lo que el GP de Japón de F1 se podrá ver por televisión en directo a través del canal DAZN F1, que está disponible en diferentes plataformas. Este canal es de pago y habrá que tenerlo contratado, por lo que no se podrá ver gratis en TV lo que ocurra en el circuito de Suzuka.