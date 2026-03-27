Alonso habla por primera vez tras su paternidad y manda un mensaje a Honda

Fernando Alonso ha hablado por primera vez después de su paternidad después de bajarse del Aston Martin tras los libres 2 del GP de Japón. El piloto asturiano no pudo hacer milagros y firmó el 19º puesto en los segundos entrenamientos oficiales celebrados esta madrugada en el circuito de Suzuka. Minutos después, habló ante los medios de comunicación para expresar su felicidad tras el nacimiento de su primer hijo.

Fernando Alonso llegó al circuito de Suzuka después de ser padre de su primer hijo y acto seguido se subió al Aston Martin para disputar los segundos libres del Gran Premio de Japón. Como ya vaticinó Honda hace unos días, este fin de semana será «difícil» para el asturiano y los resultados se vieron sobre la pista: el bicampeón del mundo sólo pudo ser 19º tras rodar 23 vueltas y su compañero Lance Stroll marcó el segundo peor puesto de la parrilla.

Así que Aston Martin sigue a la cola de la clasificación mientras desde la escudería británica se fijan como objetivo, después de los abandonos en Australia y China, acabar la carrera de este fin de semana. Después de días de ajetreo, Fernando Alonso hizo un resumen de la situación que vive el equipo y también se mostró feliz por su reciente paternidad, fruto de la relación con la periodista Melissa Jiménez.

«Bien, con un poco de jet lag, porque he aterrizado esta mañana y aquí estamos. Hemos hecho la FP2 ahora y en unas horitas, a dormir, que me he saltado la noche europea, digamos», dijo Fernando Alonso a DAZN minutos después de bajarse del Aston Martin tras la celebración de los libres 2 del GP de Japón de Fórmula 1.

Alonso y la felicidad por la paternidad

Fernando Alonso también habló sobre el tema del momento, el nacimiento de su primer hijo. «Nunca te imaginas nada en particular, todo viene como viene, y bueno, con un poco de estrés y preocupación de que todo saliese bien», dijo durante la entrevista. «Afortunadamente salió bien. Tanto por la mamá como por el bebé. Así que muy contento, un momento superfeliz, muy especial. Y nada, ahora ya al trabajo. A ver qué se puede hacer aquí», manifestó.

El mensaje de Alonso a Honda tras ser papá hace unas horas 🗣️ «Es su carrera de casa, en un momento difícil hay que estar aquí, apoyarles. Ojalá acabar la carrera»#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/RSCpsMgrbZ — DAZN España (@DAZN_ES) March 27, 2026

Además de hablar de su paternidad, Fernando Alonso también resumió lo vivido durante los libres 2 del GP de Japón, donde se volvieron a ver los problemas que sufre Aston Martin derivados del motor Honda. «En los libres 2 no hemos tenido grandísimas sensaciones en cuanto al coche. Sigue siendo un poco lo mismo que teníamos. Hemos traído alguna pieza de mejora en las pruebas y en las vueltas que he hecho ahora no he notado gran cosa», afirmó sobre las mejoras que ha incorporado el equipo para esta carrera.

«Estamos todavía muy atrás en cuanto a prestaciones y hay que trabajar esta noche para mejorar, y es la carrera de casa para Honda también. En un momento difícil como el que estamos atravesando, hay que estar aquí, hay que apoyarles y ojalá acabar la carrera por primera vez este año. Completar todas las vueltas es el objetivo», manifestó.