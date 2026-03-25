Fernando Alonso se ausenta en las primeras horas del GP de Japón por «motivos familiares»

El piloto español, Fernando Alonso, no llegará al circuito de Suzuka hasta el viernes en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, una noticia que ha sorprendido a los aficionados. El motivo de su retraso se debe a cuestiones familiares, aunque su escudería, Aston Martin, ha querido tranquilizar en su cuenta de X asegurando que “todo está bien”.

Debido a esta situación, Fernando Alonso no participará en los compromisos habituales del jueves ni en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes. En su lugar, el joven piloto reserva Jack Crawford será quien se suba al monoplaza durante esa primera toma de contacto con el circuito japonés. ￼

Fernando is arriving slightly later this weekend for personal family reasons and won’t be attending media day at the Japanese Grand Prix. All is well and he will be at the track in time for Friday.#JapaneseGP — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2026

A pesar de este cambio en los planes, está previsto que el bicampeón del mundo vuelva a su coche durante la jornada del viernes y pueda disputar el resto del fin de semana con normalidad. Su presencia en la clasificación y en la carrera no corre peligro.

El Gran Premio de Japón, que se celebra en el exigente circuito de Suzuka, será una prueba complicada para Aston Martin. El equipo atraviesa un inicio de temporada difícil, con problemas en el rendimiento del coche y en la fiabilidad del motor. De hecho, todavía no ha logrado sumar puntos en lo que va de campeonato. ￼

Además, Suzuka es un circuito muy técnico que pone a prueba la gestión de la energía de los nuevos motores de 2026, algo en lo que el equipo todavía tiene dificultades. Por ello, las expectativas para este fin de semana no son muy altas. Aun así, tanto Alonso como su equipo mantienen el compromiso de competir y seguir mejorando. La carrera en Japón será una nueva oportunidad para intentar dar un paso adelante en una temporada que, por ahora, está siendo complicada para el piloto español.