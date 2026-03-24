El hijo del jefe de Aston Martin raja del coche de Alonso: «Es la peor mierda que he conducido»

Aston Martin y Honda tienen mucho trabajo para darle un coche competitivo a Fernando Alonso. Lance Stroll, compañero del asturiano e hijo del jefe de la escudería británica, reflejó el sentir de los dos pilotos del equipo en un mensaje por radio durante el Gran Premio de China. El piloto canadiense dejó claro que el AMR26 «es la peor mierda que he conducido». La próxima vez que saldrá a pista será en el Gran Premio de Japón que se disputa este fin de semana en el circuito de Suzuka.

El Gran Circo se desplaza a Japón, donde este fin de semana tendrá lugar el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, donde se espera otro suplicio para Aston Martin. Es más, durante la tarde del lunes se confirmó que Fernando Alonso no estará en los primeros entrenamientos libres y que le suplirá Jack Crawford durante la sesión que tendrá lugar en la madrugada del 26 al 27 de marzo. Alonso sí se subirá al coche durante el resto del fin de semana, que se presenta como otra tortura para el equipo británico.

Después de no poder acabar en Australia y China, en Japón se espera otro drama mientras en Honda intentan solucionar los problemas de las vibraciones en la unidad de potencia. Una vez conseguido, el trabajo en la firma nipona se centrará en poder dar un motor fiable y competitivo a una escudería que ha hecho una gran inversión en poder dar un coche competitivo a Fernando Alonso. La realidad ahora es que están a la cola de la parrilla y el futuro no se presenta muy halagüeño.

Lance Stroll destroza el coche de Alonso

El hastío de los pilotos lo representó a la perfección Lance Stroll, hijo del jefe y compañero de Fernando Alonso, que resumió su sentir a través de la radio durante los entrenamientos oficiales del GP de China, en el que no pudo ni superar la Q1.

🚨 Radio INÉDITA de Lance Stroll al acabar su vuelta de Qualy en el GP de China 📻 «Esta es la [¿peor?] mierda que he conducido en mi puta vida»pic.twitter.com/Vnl5lbllWZ — Nachez (@Nachez98) March 23, 2026

«Esta es la peor mierda que he conducido en mi vida», dijo el piloto canadiense durante su vuelta en los entrenamientos del GP de China. Unas palabras recogidas en las redes sociales por el perfil de @Nachez98 y que reflejan el sentir de los pilotos de Aston Martin con el coche de Fernando Alonso.

Alonso pone deberes a Honda

Fernando Alonso tampoco se mordió la lengua tras ser cuestionado sobre las tareas pendientes de Honda a la conclusión del GP de China. «Pregunta al equipo; yo los planes míos los tengo muy claros de aquí a Japón: volver a casa, descansar, entrenar fuerte, preparar Japón de la manera correcta y ojalá en Honda hagan también deberes y podamos ver algún progreso en Japón», dijo a los medios de comunicación.