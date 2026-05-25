Todo lo que tienes que saber sobre Marc Pubill: edad, dónde nació, cuánto le costó al Atlético…

La vida de Pubill ha ido muy rápido en el último año. A finales de mayo de 2025 disputaba sus últimos partidos con el Almería, en Segunda División, y la misma época del año en 2026 se prepara para disputar el Mundial con España. Por el camino, un recorrido tan disruptivo como exitoso en el Atlético con cambio de posición incluido. Llegó al equipo rojiblanco para ser lateral y termina el curso como un central expeditivo. La irrupción de Pubill, de Segunda División al Mundial.

Cuántos años tiene y de dónde es Marc Pubill

Lo de Pubill como central no se lo imaginó nadie. Si acaso Simeone, porque hasta que firmó con el Atlético se había desempeñado como lateral tanto en sus añejos clubes como con la selección Sub-21. El imaginario del Cholo se activó en cuanto vio su altura, corpulencia y velocidad y se dio cuenta de que la temporada era larga y tal vez necesitaría un central de garantías para paliar sanciones, lesiones… Y qué garantías. En apenas un año, Pubill ha pasado de jugar en Segunda con el Almería a mariscal del Atlético y derribar la puerta del Mundial con España.

Pubill nació en Terrasa, en 2003. Ahora, a sus 23 años, afronta el mayor reto de su carrera deportiva. Cabe recordar que su llegada fue el plan B del Atlético, que apostaba por Areso como principal candidato. Incluso estaba acordado el pago de la cláusula a Osasuna, pero finalmente se marchó al Athletic. Y ahí empezó a cambiar la vida de Pubill, que inició el curso como teórico recambio para Llorente y Nahuel Molina y lo termina como estandarte en el eje de la zaga. La conversión comenzó ya en pretemporada, cuando Simeone le puso como central desde el primer entrenamiento en pretemporada.

En qué equipos ha jugado Marc Pubill

Formado en las categorías inferiores del C. E. Manresa, R. C. D. Espanyol, Club Gimnàstic Manresa y Levante, el futbolista dio sus primeros pasos en el fútbol profesional con el filial levantinista. Debutó el 13 de diciembre de 2020, todavía en edad juvenil, al disputar los últimos once minutos de la derrota por 0-1 ante el Hércules en la desaparecida Segunda División B.

El estreno con el primer equipo del Levante llegó el 20 de diciembre de 2021. Lo hizo como titular en el derbi ante el Valencia, un encuentro que terminó con derrota granota por 3-4 en Primera División. El 9 de agosto de 2023 fue traspasado al Almería. Durante sus dos temporadas en el club participó en 63 encuentros oficiales, en los que firmó dos goles y repartió ocho asistencias antes de recalar en el Atlético.

Cuánto cobra y cuánto le costó Marc Pubill al Atlético de Madrid

El defensor llegó al club rojiblanco el pasado verano, previo pago de 15 millones de euros del Atlético al Almería. Pubill recaló en el Metropolitano con uno de los sueldos más bajos de la plantilla, alrededor de 1,3 millones de euros. Una cantidad que el club colchonero ya trabaja para mejorar y adecuar a su gran rendimiento sobre el terreno de juego.